新北傳災情！侯家軍竟尋林佳龍　綠嘆：應是中央廚房供稿

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受尼莎颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北台灣16日整天都下大雨，新北市陸續傳出多起災情，包含汐止大淹水、水淹轎車幾乎被滅頂所幸脫困、秀朗橋河堤淹水、板橋大觀國小羽球場變游泳池，樹林剛改建好的保安市場也淹大水，不過侯友宜身為新北市大家長，在16日中午發了臉書提醒新北市民「慎防強降雨」後，仍然不顧新北市災情及市民安危，大陣仗南下新竹替國民黨新竹市長參選人林耕仁站台，林還聲稱，「風雨無阻、感動人心」，眾人更開心合照拚選舉。
侯友宜在新竹致詞時還聲稱，新北市只有幾件路樹倒塌，他離開新北市時災情只剩下零星的2、3件；另有媒體報導指出，知情人士聲稱侯友宜是知道新北有「降雨空檔」才前往新竹。不過，過沒多久，侯友宜競選辦公室約於16日16時19分打臉自家老闆指出，因應天氣因素，侯友宜於新竹的行程都取消，侯友宜已在返回市府路上。
不過，即便如此，侯友宜與侯陣營的發言一再引發譁然；侯家軍的議員參選人戴湘儀則忽略侯友宜落跑輔選一事，在17日透過臉書協尋沒有公職身分的民進黨新北市長參選人林佳龍，還稱「拜託市民好朋友，這幾天幫忙找找林佳龍」，再度在網路上炸鍋。
許多網友湧入戴湘儀臉書，有人就說，「林佳龍如果去勘災，會不會又被新北各局處用新聞稿罵啊」、「沒關係，11月26日以後一定要他（林佳龍）負責到底」、「那就先恭喜林佳龍當選新北市市長了」、「有天災不找現任市長，然後找一個平民？是已經認為現任市長要去選總統所以不用找」、「所以林佳龍是新北市長對吧」、「原來是希望林佳龍選上來負責啊，我明白了這腦袋應該也淹水了吧」、「新北有災害要大家協尋市民，還真是前所未聞呢」。
鄭運鵬辦公室發言人黃韋鈞表示，大家都在熱議，戴湘儀不反省侯友宜不顧災情只重選情，反而要大家去質疑平民身分的林佳龍。因為從事媒體聯繫的工作，跟戴在2018年新北市長選舉時就認識，「老實說，以我認識的她，當時總還是會秉持新聞專業，不會跑出這樣戲謔且不符邏輯的新聞」。
黃韋鈞說，自己願意相信，這篇貼文大概並非出自她的構想，也非她所撰寫，而是由藍營競辦供稿上刊；但令人更加憂慮的是，戴湘儀此次要參選的是市議員，職責本該要監督市政府，如果年底選舉還是侯友宜連任，戴湘儀是否就直接放棄議員該有的職責，成為替新北市政府擦脂抹粉、原稿照登的傳聲筒？ 這恐怕非新莊及新北市民所樂見。