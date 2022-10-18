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Google Pixel Watch開箱！外型很可以　但功能少了點驚喜

▲實際開箱體驗Google Pixel Watch，3大重點頗值得推坑。（圖／記者周淑萍攝）
▲實際開箱體驗Google Pixel Watch，3大重點頗值得推坑。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-18 10:40:00

Google首款智慧手錶Google Pixel Watch發表後，很快的台灣就立即開賣，但使用起來的感覺如何呢？《NOWnews今日新聞》實際體驗了幾日，覺得很能推坑的應該是時尚外型，第二點順暢的錶面操控，第三點整合Google系統的完整度，但小小缺點是少了點驚喜，以萬元的智慧錶來說，沒有提供常見的血氧偵測有點可惜。Google Pixel WatchWiFi 版售價10,900元、LTE 版本售價12,900元，且提供 3 種顏色款式。

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▲Google Pixel Watch智慧錶開箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google Pixel Watch智慧錶完整盒裝。（圖／記者周淑萍攝）

圓形外型精緻有質感

不同於Apple Watch的方形錶面，Pixel Watch為圓形凸面的不鏽鋼錶殼，厚度雖然並不算纖薄，但整體配戴感並不會讓人大錶塊的沈重感，可能要歸功於圓型設計帶來俐落簡約的感覺，且辨識度十足，同時錶帶也是可以更換，滿足求新求變的用戶需求。充電可獲得 24 小時的電池續航力，大約充電 30 分鐘就能恢復高達 50% 的電力。


▲Google Pixel Watch智慧錶開箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google Pixel Watch 提供40種不同運動模式追蹤。（圖／記者周淑萍攝）
Fitbit加上Google偵測更加精準

整合 Fitbit 健康領域加上Google本家機器學習強項，Google Pixel Watch 將帶來 Fitbit 體驗中最準確的心跳速率追蹤，此外Fitbit上有的活動區間分鐘數、睡眠分數、健康指標也可以在 Google Pixel Watch 上體驗。提供40 種不同運動模式追蹤，例如：慢跑、瑜珈、衝浪以及間歇有氧，並具備抗水功能 (5 ATM)。此外，可以追蹤心率、每天早上查看睡眠分數、檢視健康指標數字面板，並存取所有運動統計資料，預計今年稍晚會再加入跌倒偵測，但沒有血氧偵測，是有點可惜。

整合自家完整生態

手錶上可以使用Google 錢包，並接收 Gmail 和 Google 日曆的通知，輕鬆處理生活大小事，若是配戴 4G LTE 版本，即便手機不在身邊，也能執行各種操作。向 Google 下達語音指令，即可獲得解答、傳送簡訊、控制 智慧家庭裝置。同時身為Google Pixel 產品系列的一員，可和 Pixel 手機與 Pixel Buds 一起使用，支援「尋找我的裝置」、Google 助理與 Google Home 應用程式，且可做為手機相機的遙控快門。

▲Google Pixel Watch智慧錶開箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google Pixel Watch智慧錶開箱側邊有功能錶冠，方便操作。（圖／記者周淑萍攝）
整體體驗心得

Pixel Watch為Google自家首款的智慧手錶，說是Google的親兒子，廣義來說是可以，Fitbit首次整合進 Wear OS系統中，提供關鍵的健康、運動等偵測功能。此外，操控感相當流暢感，跟手性佳，可以在手錶上設定 15 個資訊方塊，包含Google 地圖、洗手計時器、YouTube Music 最近播放、睡眠偵測等，外型也相當具有質感。但如果之前有使用過Fitbit智慧錶，在系統的操作上或多或少會有Fitbit即視感，相對少了一些驚喜，且以萬元的智慧錶來說，沒有提供常見的血氧偵測有點可惜。

▲Google Pixel Watch智慧錶開箱。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google Pixel Watch智慧錶售價破萬元，能高度整合Google相關服務。（圖／記者周淑萍攝）

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