勒斃馬國女大生！兇嫌裁定羈押　有肇事逃逸前科還改過名

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陳男表示，2人交往僅5天，兩人去了101約會、外縣市遊玩、出入高檔餐廳等，花了他將10萬多元，因此心生不滿，13日案發當天，2人疑似因金錢發生爭吵，陳男一怒之下動手，沒想到卻失手把女方勒斃，陳男辯稱「只是想嚇嚇她」。
不過案情真相如何仍待警方釐清，檢察官認為陳男殺人罪嫌重大，且有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，有羈押之必要，士林地院也裁定羈押獲准，但不禁止接見通信。
另外，檢察官複訊過程中也曝光陳男曾改過名，且他於2012年9月22日曾有開車撞人後肇事逃逸的前科，當時陳男辯稱不知道撞到人，後來檢方採信他的說詞，獲得不起訴處分。（編輯：倪浩軒）
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