34歲女星證實罹癌！回診「站醫院門口」淚崩：為什麼是我
34歲女星林欣霈（舊名林欣蓓）曾出演過《真愛找麻煩》、《真愛趁現在》等偶像劇，近幾年專注經營網路市場，臉書擁有25萬名追蹤。然而今年6月生日時，她花了4萬塊替自己安排全身健檢，結果沒想到卻發現自己確診「甲狀腺癌」，讓她走出醫院後呆站在門口哭泣表示「老天爺！為什麼是我！」如今她已經抗癌完成，也大方分享這幾個月的心路歷程。
「看似健康的我們，不一定健康」林欣霈在臉書透露自己的心路歷程，透露6月去全身健檢時，發現甲狀腺結節數量異常，於是找了更專業的醫生做檢查，但其實穿刺前照超音波，陳醫生就告知有一顆已經鈣化，旁邊兩顆大的，最大塊有三公分，不管惡性良性都必須開刀，算一算大概有五、六顆在甲狀腺附近」，林欣霈當下緊張到雙手發抖，並不斷催眠自己「是良性」。
然而，等到回診時，林欣霈仍下收到噩耗，醫生透露是「惡性腫瘤」，確認為甲狀腺乳突癌，雖然她立刻預約開刀時程，不過消息對她打擊太大，步出醫院後的她忍不住哭泣，在門口呆呆的站著，林欣霈說「我記得我腦中一片空白，呆站著誰也沒有打電話，口罩因為眼淚跟鼻涕的關係都濕了」
在等待開刀的那段期間，她依舊維持正常的生活，雖然情緒還是會受影響，但不斷調整過後，手術也順利的結束，由於林欣霈的癌症是初期，做了放射碘131治療，現在只需要定期回診拿藥，時間到檢查追蹤就好了。她強調「可以的話，試著將心比心，給患者一些正能量，不需要責備也不用陪他們難過，只要給他們放鬆跟愉悅的心情，帶他們轉移注意力，但關心也要拿捏，過多的關心也會讓患者感覺壓力」。
如今他抗癌完成，她也開心地表示「接著我只要定期回診拿藥，時間到檢查追蹤就好了，辛苦了霈霈！我撐過來了！」林欣霈鼓舞大家「生病不可怕，可怕的是心態調整，把握當下在身邊的人事物，樂觀、樂天、轉念，都是可以靠練習來的！」（編輯：張嘉哲）