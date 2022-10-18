黃義交逝！「寶寶女主角」周玉蔻噤聲 61歲何麗玲露面了
69歲前立委黃義交昨（17日）晚墜樓身亡，震驚外界，曾與他有一段情的資深媒體人周玉蔻、社交名媛何麗玲，一舉一動備受關注，剛從日本度假返台的周玉蔻沒有回應，何麗玲則是出席白冰冰的晚宴，被知名經紀人陳孝志曝光近照，61歲狀態依然凍齡。
何麗玲到福容飯店出席白曉燕基金會25週年餐會，經紀人陳孝志在臉書分享兩人合照，寫下：「好久不見何麗玲姐姐。」她一頭內捲長髮披肩，化上脂粉，穿黑色皮質洋裝比手指愛心，皮膚紅潤亮白，沒見到皺紋，雙臂偏瘦，視覺年紀不像年過花甲的婦女。
周玉蔻1998年開記者會自爆和黃義交談不倫戀，不僅為男方墮胎，還與何麗玲發現被黃義交同時劈腿，兩女決定聯手揭發，周玉蔻躲在衣櫃偷聽2人談話，當時何麗玲質問「你和周玉蔻到底是什麼關係？」黃義交回「那個沙皮狗啊！」周玉蔻聞訊衝出衣櫃，爆發激烈口角，「寶寶事件」（黃義交對所有女友都暱稱「寶寶」）轟動政壇。
最後黃義交選擇了何麗玲，公開兩人情侶關係，周玉蔻黯然退出，直到2003年，何麗玲才對外證實和黃義交分手。（編輯：楊穎軒）
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