黃義交墜樓亡！「最後簡訊」曝光 親友悲痛：未及早意會
前親民黨籍立委黃義交，昨（17）日晚間於內湖住家墜樓，搶救不治身亡，享壽69歲，消息一出震驚各界。資深藝人白冰冰今日凌晨也於臉書發文悼念老友，感嘆現在能回想起來的仍是黃義交「溫和的笑臉」，白冰冰更透露黃義交的親友昨天曾收到黃義交傳來的最後簡訊，請親友多多照顧、多連繫他的女兒，但親友事發後才意會到這是在交代，悲痛倘若及早意會，或許事情仍有轉機。
白冰冰表示，「哀悼...我的好友黃義交...到現在我能想起來的，總是他溫和的笑臉，他的笑點很低，每當我講笑話時，他總是樂不可支！他的人生最風光時，都有我的參與、他走的落寞時，我卻一無所知...到底什麼狀況，讓他沒有勇氣走下去？」
白冰冰透露，「聽他的親人說，他今天特地傳簡訊，請親友多多照顧、多連繫他的女兒，直到事件發生了才意會，這是一種交代，倘若及早意會到，趕快過去陪陪他、聊聊天，有可能狀況會不一樣的...」
白冰冰最後感性向老友喊話，「親愛的好友，請忘卻憂鬱、惆悵，帶著你帥帥的溫和笑臉，一路順風，飛往西方極樂世界，我與幾位好友會為你做一場佛事，念經迴向給你，在我們未知的世界裡，請一定要快樂喔！」（編輯：倪浩軒）
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