不滿伊朗介入！以色列官員籲援烏　俄前總統警告：別多事

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有鑑於伊朗與以色列關係不佳，以色列僑民事務部長沙伊（Nachman Shai）呼籲，應該向烏克蘭提供軍事援助，打下：「今天早上有報導稱伊朗正在提供彈道飛彈給俄羅斯。以色列無疑應在這場血腥的衝突中選邊站，就像美國還有北約（NATO）提供的那樣，烏克蘭該接受軍事援助了。」
對此，俄羅斯前總統梅德韋傑夫警告，以色列不應向烏克蘭運送武器，因為這將破壞耶路撒冷和莫斯科的關係，直言：「以色列似乎打算向基輔政權提供武器，非常魯莽的舉動，將破壞我們2國的所有外交關係。」
雖然以色列曾多次向烏克蘭運送人道援助物資，卻一再拒絕基輔對防禦武器的要求，特別是可用於抵禦俄羅斯空襲的導彈防禦系統；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上個月曾在接受外媒專訪時表示，以色列沒有給烏克蘭「任何足以自衛」的東西。
報導指出，以色列在烏克蘭議題上的猶豫，主要來自與俄羅斯針對敘利亞問題的斡旋，包含戈蘭高地問題多年懸而未決，2011年敘利亞危機爆發後，敘利亞內部「收復戈蘭高地」呼聲高漲，而以色列也擔心敘利亞會成為伊朗向以色列發動進攻的據點，因此要求伊朗及其支持的什葉派武裝團體不得進入戈蘭高地周邊。
2017年以來，伊朗「伊斯蘭革命衛隊」和黎巴嫩「真主黨」等，皆不斷試圖在戈蘭高地附近建立軍事基地，由於以色列並未與敘利亞和伊朗建立外交關係，只能透過俄羅斯向伊朗施壓。然而，原本不願捲入俄烏戰爭的以色列，現在卻因宿敵伊朗疑似在戰爭中援助俄羅斯，立場出現鬆動，若真有轉向支持烏克蘭的可能，未來除了俄烏地區，不排除也將牽動中東局勢發展。