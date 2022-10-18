台積電領頭反攻！強彈9.5元站回400元 台股早盤漲逾百點
美股17日4大指數全面大漲，其中，標普500成長股指數勁揚3.42%，創下7月27日來最大單日漲幅。日韓股市今（18）日分別上漲1.17%多與0.87%。台北股市早盤上漲逾150點，最高來到13143.15點，漲幅超過1%以上。權值股台積電早盤約漲9.5元，來到406.5元，漲幅約2.39%。其他重要電子股如聯電漲逾2%、鴻海漲約0.5%。今日盤面焦點為面板族群齊揚，ABF載板漲勢強勁，欣興、南電皆上漲超過3%，景碩則漲約2%。
美股17日道瓊指數上漲550.99點，漲幅1.86%，收在30,185.82點；納斯達克指數勁揚354.41點，漲幅3.43%，收在10,675.80點；標普500反彈94.88點，漲幅2.65%，收在3,677.95點；費城半導體指數上漲49.34點或2.28%，收在2,211.66點。
受到美股激勵，台北股市今日早盤漲逾150點，最高來到13143.15點，漲幅超過1%以上。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤約漲7元，來到404元，漲幅約1.76。同樣是晶圓代工的聯電漲逾2%，來到38.65元，世界先進與力積電分別漲0.63%以及1.69%。其他，聯發科漲1.90%，來到589元。鴻海漲約0.5%，目前有開高走低的趨勢。
另外，南亞科、華碩、緯創、國巨、旺宏、日月光跌0.19到1.72%多，大立光跌0.83%。今日盤面焦點為面板族群齊揚，友達、群創、彩晶上漲0.83%至3.06%，ABF載板漲勢強勁，欣興、南電皆上漲超過3%，景碩則漲約2%。