中國延後公布GDP成長等經濟數據　外媒：非比尋常

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報導指出，西方經濟學家一直預測，中國將宣布第3季度經濟比去年增長略高於3%，會比第2季度的0.4%增長還要好，但仍遠低於北京設定的年增長5.5%的目標。
報導聲稱，大國很少會因為擔心損害金融信心，就延後公布經濟統計數據，更不用說中國國家統計局現在延後公布的數據相當多且廣泛。牛津大學中國中心研究員馬格納斯（George Magnus）表示，在他近50年觀測數據發布的經驗裡，從未遇過大量統計報告被延後公布的情況，即使在瘟疫和衝突時期也沒有。
面對外界對於中國經濟情況持續惡化，還有將政治和意識形態置於經濟之上的質疑，北京一直試圖反駁，中國國家發展和改革委員會副主任趙辰昕17日上午在記者會上也聲稱，從目前的情況來看，經濟在第3季度大幅反彈，中國在全球經濟的表現依然突出；然而，隨著中國成為全球製造和貿易大國，共產黨主導的政治結構與金融市場溝通方式，也導致中國經濟發展在矛盾中掙扎。
倫敦諮詢公司「Enodo Economics」的首席經濟學家邱勒娃（Diana Choyleva）表示，分析中國一直是項艱鉅的工作，要盡可能多查看信息和數據，嘗試將拼湊成一個連貫的畫面，但隨著中國逐漸封閉，對中國時事及數據的分析在過去幾年也變得越來越難。