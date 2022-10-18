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中國延後公布GDP成長等經濟數據　外媒：非比尋常

▲堅持清零、持續封控，是外界認為導致中國經濟下行的主因，有分析指出，北京此次延後公布經濟數據，或許是因為數據不如預期。示意圖。（圖／翻攝自經濟學人網站）
▲堅持清零、持續封控，是外界認為導致中國經濟下行的主因，有分析指出，北京此次延後公布經濟數據，或許是因為數據不如預期。示意圖。（圖／翻攝自經濟學人網站）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-10-18 09:34:45

中國政府17日宣布，原定18日公開的經濟數據延後，包括第3季（7月至9月）經濟成長率，引起外界關注，甚至有分析認為，或許是因為數據不如預期，形容北京此舉非比尋常。

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根據《紐約時報》報導，中國的統治菁英正聚集在北京，參加中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱中共二十大），但中國國家統計局卻延後公布經濟數據，引發外界揣測，即真實數據可能比官員們預期的還要糟糕。

報導指出，西方經濟學家一直預測，中國將宣布第3季度經濟比去年增長略高於3%，會比第2季度的0.4%增長還要好，但仍遠低於北京設定的年增長5.5%的目標。

報導聲稱，大國很少會因為擔心損害金融信心，就延後公布經濟統計數據，更不用說中國國家統計局現在延後公布的數據相當多且廣泛。牛津大學中國中心研究員馬格納斯（George Magnus）表示，在他近50年觀測數據發布的經驗裡，從未遇過大量統計報告被延後公布的情況，即使在瘟疫和衝突時期也沒有。

面對外界對於中國經濟情況持續惡化，還有將政治和意識形態置於經濟之上的質疑，北京一直試圖反駁，中國國家發展和改革委員會副主任趙辰昕17日上午在記者會上也聲稱，從目前的情況來看，經濟在第3季度大幅反彈，中國在全球經濟的表現依然突出；然而，隨著中國成為全球製造和貿易大國，共產黨主導的政治結構與金融市場溝通方式，也導致中國經濟發展在矛盾中掙扎。

倫敦諮詢公司「Enodo Economics」的首席經濟學家邱勒娃（Diana Choyleva）表示，分析中國一直是項艱鉅的工作，要盡可能多查看信息和數據，嘗試將拼湊成一個連貫的畫面，但隨著中國逐漸封閉，對中國時事及數據的分析在過去幾年也變得越來越難。

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