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MLB／美聯MVP揭曉前　大谷、法官先對決漢克阿倫獎

▲本賽季漢克阿倫獎入圍者揭曉(圖片來源大聯盟官網)
▲本賽季漢克阿倫獎入圍者揭曉(圖片來源大聯盟官網)

記者簡名杉/綜合報導

2022-10-18 09:32:17

打者最高榮譽「漢克阿倫獎」，此獎通常頒發給兩聯盟例行賽打擊表現最好的選手，得獎者的根據將會由部分球迷票選加上名人堂球星組成的評審小組評分綜合來決定，日前大聯盟也宣布入圍決選名單的兩聯盟共16位強打，球迷可以在10月24日前到大聯盟官網投票給喜愛的球星。

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兩聯盟16位入圍者是大聯盟官網的作家從30支球隊中的提名者中選出，評選這16位選手的名人堂評審團包含Ken Griffey Jr.、Chipper Jones, Pedro Martínez、John Smoltz、Johnny Bench、Craig Biggio、Eddie Murray與Robin Yount等名將，將結合球迷的票選選出得獎者。


本次的入圍者，也不乏曾經得過漢克阿倫獎的強打好手，包含2013年的得主Paul Goldschmidt、2017年的得主Jose Altuve、2014、2019年的得主Mike Trout，以及2020年的得主Freddie Freeman，其他還有去年的美聯MVP洛杉磯天使隊的二刀流球星大谷翔平，跟以單季62轟打破單季美聯全壘打紀錄的紐約洋基隊頭號球星「法官」Aaron Judge。


完整的16位入圍選手包含美聯休士頓太空人隊的Jose Altuve、Yordan Alvarez，波士頓紅襪隊的Rafael Devers，紐約洋基隊的Aaron Judge，洛杉磯天使隊的大谷翔平跟Mike Trout，克里夫蘭守護者的José Ramírez還有西雅圖水手隊的Julio Rodríguez。


國聯則是由洛杉磯道奇隊兩大球星Freddie Freeman、Mookie Betts領銜入圍，加上聖路易紅雀隊兩大強打Paul Goldschmidt、Nolan Arenado，紐約大都會的Pete Alonso，聖地牙哥教士隊Manny Machado，亞特蘭大勇士隊的Austin Riley跟費城費城人隊的「國聯全壘打王」Kyle Schwarber。

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