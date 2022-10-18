MLB／美聯MVP揭曉前　大谷、法官先對決漢克阿倫獎

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兩聯盟16位入圍者是大聯盟官網的作家從30支球隊中的提名者中選出，評選這16位選手的名人堂評審團包含Ken Griffey Jr.、Chipper Jones, Pedro Martínez、John Smoltz、Johnny Bench、Craig Biggio、Eddie Murray與Robin Yount等名將，將結合球迷的票選選出得獎者。
本次的入圍者，也不乏曾經得過漢克阿倫獎的強打好手，包含2013年的得主Paul Goldschmidt、2017年的得主Jose Altuve、2014、2019年的得主Mike Trout，以及2020年的得主Freddie Freeman，其他還有去年的美聯MVP洛杉磯天使隊的二刀流球星大谷翔平，跟以單季62轟打破單季美聯全壘打紀錄的紐約洋基隊頭號球星「法官」Aaron Judge。
完整的16位入圍選手包含美聯休士頓太空人隊的Jose Altuve、Yordan Alvarez，波士頓紅襪隊的Rafael Devers，紐約洋基隊的Aaron Judge，洛杉磯天使隊的大谷翔平跟Mike Trout，克里夫蘭守護者的José Ramírez還有西雅圖水手隊的Julio Rodríguez。
國聯則是由洛杉磯道奇隊兩大球星Freddie Freeman、Mookie Betts領銜入圍，加上聖路易紅雀隊兩大強打Paul Goldschmidt、Nolan Arenado，紐約大都會的Pete Alonso，聖地牙哥教士隊Manny Machado，亞特蘭大勇士隊的Austin Riley跟費城費城人隊的「國聯全壘打王」Kyle Schwarber。