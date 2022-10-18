不憂心美晶片管制影響台積電 王美花：目前技術無可取代
美商務部上周針對中國祭出一系列晶片出口管制措施，另外，只要是運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範，對此，經濟部長王美花今（18）日接受媒體訪問表示，美國對於晶片的管制是針對高效運算，加上台灣為代工，因此量不多，目前會由美國的設計業者去調整問題，調整以後還是會請台灣廠商來代工，「故影響不大。」是否會影響台積電的地位？她回應，台積電的技術目前是沒有人可以取代。
美國商務部7日宣布對中國大陸實施新的晶片出口管制，凡是使用美國科技應用於人工智慧（AI）、高效率電腦（HPC）與超級電腦的晶片，必須先獲得出口許可，才能銷往大陸，且許可條件相當嚴苛，另外，只要是運用美技術、在他國製造的晶片，也將受此規範，消息一出，台積電股價大跌，被認為是投資人看壞台積電在中國大陸的前景。
王美花今日出席立法院總質詢前受訪時被問及，是否擔心美國把台積電「整碗捧去」（全部拿走），她表示，美國針對晶片、設備和人才等做出相關管制規範，晶片管制是針對非常高速運算的晶片，這些晶片其實目前都是美國的設計公司設計出來的，設計出來以後請台灣代工。
她進一步說明，由於受管制的只有高效運算，所以量不多，針對一般消費性的產品也沒有影響，台灣也只是幫忙代工，再者，美國針對這樣的高速運算限制，有規定功能範圍，功能範圍以上的受到管制，功能範圍以下的不會，目前會由美國的設計業者去調整問題，調整以後還是會請台灣廠商來代工，「因此影響不大。」
媒體追問，是否會影響台積電的地位？王美花回應，台積電的技術目前是沒有人可以取代。