美封殺中晶片「交戰等級制裁」！謝金河：選錯邊代價沉重

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此禁令一出立刻引發軒然大波，更讓在中國半導體廠工作的美國人直接陷入兩難。謝金河昨（17）日也分析這些人才的未來去向「一個是放棄美國籍，留在中國芯片廠工作，一個是立即辭去工作；前者棄籍可能要補繳稅款，這是非常困難的選擇。從2018年美國對中國半導體產業列出實體清單，接著限制14奈米以下製程及設備，現在直接針對技術人才的「人」！這已是堅壁清野的最嚴格制裁手段。」
謝金河又提到，據統計，持有美國護照在中國半導體公司上班的高階經理至少有43人，7日午夜起開始有人離職。「在中國召開廿大前夕，拜登政府祭出這麼高規格制裁手段，非常不尋常。這種堅壁清野的手段，通常只有交戰國才會發生，儘管拜登政府仍把中國定位為競爭對手，英國已升級至「威脅」，如果習近平在廿大後仍維持戰狠的硬碰硬策略，美國的制裁可能還會再升高。」
而現在蘋果率先表態不再使用長江存儲的NAND Flash，下一步也可能移動在中國的蘋果供應鏈，下一步一定會衝擊台灣在中國的供應鏈。
最後謝金河回憶起「8月2日台積電董事長劉德音接受CNN專訪及10月9日張忠謀接受CBS」的訪問內容，他認為「他們都話中有話，他們其實是講給「那個人」聽的！兩岸情勢暗潮洶湧，美中角力處處有機鋒。這些年，台灣企業大老最喜歡說：兩隻大象打架，台灣千萬不要選邊站！現在看來選錯邊代價可能更沈重。未來市場全在中國的企業，會愈來愈辛苦！」（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。