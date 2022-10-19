SPORT b.恐龍悠遊卡巨可愛！好吃生吐司也能拿來「嗶」

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近期引爆搶購熱潮的，就是這只「SPORT b.限量版恐龍造型悠遊卡」 ，把品牌最暢銷的立體恐龍鑰匙圈直接變成悠遊卡，在海軍藍色的毛茸茸恐龍身上，以豔陽黃色繡線打造有如閃電般的齒痕與星星眼睛，正巧也都是SPORT b.特有的象徵符號，繽紛又搶眼。進出捷運站或搭公車時，拿出藍黃搶眼配色的整隻恐龍直接「嗶」，絕對帥到被行注目禮啊。
「SPORT b.限量版恐龍造型悠遊卡」尺寸約13 x 7公分，無單獨販售、只限定滿額加價購買，單筆消費滿6,000元，即可以680元加購。目前已於台灣官方購物網站全球首賣；10/21起展開全台各門市販售。提醒「SPORT b.限量版恐龍造型悠遊卡」票種為普通卡，採空卡販售，可用額度為零、不含押金。
另外，曾在今年7月引發預購熱潮的SAKImoto嵜本生吐司三眼怪悠遊卡，因應熱潮於悠遊卡10月取貨日同時釋出少量現貨、全台發售！2021年嵜本SAKImoto Bakery吐司造型悠遊卡，曾創下開賣5分鐘後秒殺上萬張紀錄。2022年這款全新和迪士尼合作的《玩具總動員》版悠遊卡，採宇治抹茶紅豆生吐司的1:3等比例縮小尺寸製作，超可愛的迷你吐司，不只看得出豐富內餡，摸起來也有柔Ｑ觸感，還套上三眼怪包裝做成限定造型悠遊卡，讓人「嗶」出軟萌療癒感，愛上使用悠遊卡的瞬間。
為彌補鐵粉當初沒有預購到的遺憾， SAKImoto嵜本生吐司還推出加碼優惠，即日起至10/30，凡是憑三眼怪悠遊卡至門市購買日本進口的&jam果醬，即可享有優惠價200元（原價290元）。
SAKimoto Bakery嵜本生吐司10月最新正式推出人見人愛的鹽之花奶油捲與黑松露奶油捲明星商品，兩款皆以日本嵜本麵粉及歐盟AOP產區認證、享有「奶油界LV」盛譽的法國艾許無鹽奶油製作，外酥內軟，香氣清甜。還有營養健康的裸麥核桃生吐司新品，使用日本嵜本麵粉加入德國黑麥榖物粉攪拌而成、並以高比例核桃入餡，綿香裡吃得到爽脆。