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SPORT b.恐龍悠遊卡巨可愛！好吃生吐司也能拿來「嗶」

▲法國巴黎agnès b.的年輕休閒品牌SPORT b.，把經典恐龍鑰匙圈直接變成悠遊卡，進出捷運站或搭公車時，拿出整隻藍色恐龍「嗶」，帥到被行注目禮。（圖／SPORT b.提供）
▲法國巴黎agnès b.的年輕休閒品牌SPORT b.，把經典恐龍鑰匙圈直接變成悠遊卡，進出捷運站或搭公車時，拿出整隻藍色恐龍「嗶」，帥到被行注目禮。（圖／SPORT b.提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-10-19 06:50:11

立體造型悠遊卡又有生力軍！源自法國巴黎agnès b.的年輕休閒品牌SPORT b.，把經典恐龍鑰匙圈直接變成悠遊卡，進出捷運站或搭公車時，拿出藍黃搶眼配色的整隻恐龍直接「嗶」，絕對帥到被行注目禮。另外，好吃的嵜本生吐司SAKImoto Bakery，不只推出全新黑松露鹽可頌及裸麥核桃生吐司，還和迪士尼《玩具總動員》合作為縮小版可愛的迷你生吐司，套上三眼怪包裝做成悠遊卡，「嗶」出軟萌療癒感。

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以優雅巴黎簡潔設計聞名的agnès b.，擁有經典開襟外套、百搭條紋或標語T恤、帆布托特包而聞名，關注攝影、繪畫、音樂等藝術領域，不只延伸童裝與男裝，還為年輕人設立SPORT b.品牌支線，打造充滿活力與動感風格的棉質連帽T恤、衛衣等舒適的休閒服裝，並將Agnè s女士孫子兒時最愛的恐龍玩具Dino，重新構思手繪成SPORT b.形象圖騰，並以不同型態成為每一季單品裡，最令人期待的小趣味。

近期引爆搶購熱潮的，就是這只「SPORT b.限量版恐龍造型悠遊卡」 ，把品牌最暢銷的立體恐龍鑰匙圈直接變成悠遊卡，在海軍藍色的毛茸茸恐龍身上，以豔陽黃色繡線打造有如閃電般的齒痕與星星眼睛，正巧也都是SPORT b.特有的象徵符號，繽紛又搶眼。進出捷運站或搭公車時，拿出藍黃搶眼配色的整隻恐龍直接「嗶」，絕對帥到被行注目禮啊。

「SPORT b.限量版恐龍造型悠遊卡」尺寸約13 x 7公分，無單獨販售、只限定滿額加價購買，單筆消費滿6,000元，即可以680元加購。目前已於台灣官方購物網站全球首賣；10/21起展開全台各門市販售。提醒「SPORT b.限量版恐龍造型悠遊卡」票種為普通卡，採空卡販售，可用額度為零、不含押金。

▲SPORT b.限量版恐龍造型悠遊卡，把整隻恐龍拿來「嗶」，帥慘。（圖／SPORT b.提供）
▲SPORT b.限量版恐龍造型悠遊卡，把整隻恐龍拿來「嗶」。（圖／SPORT b.提供）
另外，曾在今年7月引發預購熱潮的SAKImoto嵜本生吐司三眼怪悠遊卡，因應熱潮於悠遊卡10月取貨日同時釋出少量現貨、全台發售！2021年嵜本SAKImoto Bakery吐司造型悠遊卡，曾創下開賣5分鐘後秒殺上萬張紀錄。2022年這款全新和迪士尼合作的《玩具總動員》版悠遊卡，採宇治抹茶紅豆生吐司的1:3等比例縮小尺寸製作，超可愛的迷你吐司，不只看得出豐富內餡，摸起來也有柔Ｑ觸感，還套上三眼怪包裝做成限定造型悠遊卡，讓人「嗶」出軟萌療癒感，愛上使用悠遊卡的瞬間。

為彌補鐵粉當初沒有預購到的遺憾， SAKImoto嵜本生吐司還推出加碼優惠，即日起至10/30，凡是憑三眼怪悠遊卡至門市購買日本進口的&jam果醬，即可享有優惠價200元（原價290元）。

SAKimoto Bakery嵜本生吐司10月最新正式推出人見人愛的鹽之花奶油捲與黑松露奶油捲明星商品，兩款皆以日本嵜本麵粉及歐盟AOP產區認證、享有「奶油界LV」盛譽的法國艾許無鹽奶油製作，外酥內軟，香氣清甜。還有營養健康的裸麥核桃生吐司新品，使用日本嵜本麵粉加入德國黑麥榖物粉攪拌而成、並以高比例核桃入餡，綿香裡吃得到爽脆。

▲《玩具總動員》造型悠遊卡與抹茶紅豆生吐司。（圖／SAKImoto Bakery 提供）
▲《玩具總動員》造型悠遊卡與抹茶紅豆生吐司。（圖／SAKImoto Bakery 提供）
▲加上夏威夷黑鹽製作的「黑松露奶油捲」，64元 / 個、 225元 / 4個。（圖／SAKImoto Bakery 提供）
▲加上夏威夷黑鹽製作的「黑松露奶油捲」，64元 / 個、 225元 / 4個。（圖／SAKImoto Bakery 提供）
▲採直接製法，無蛋無奶的「裸麥核桃生吐司」，110元 / 單片、220元 / 單顆。（圖／SAKImoto Bakery 提供）
▲採直接製法，無蛋無奶的「裸麥核桃生吐司」，110元 / 單片、220元 / 單顆。（圖／SAKImoto Bakery 提供）
▲「迪士尼三眼怪悠遊卡」採宇治抹茶紅豆生吐司的1:3等比例縮小尺寸製作，觸感柔Q「嗶」出軟萌療癒感。（圖／SAKImoto Bakery 提供）
▲「迪士尼三眼怪悠遊卡」採宇治抹茶紅豆生吐司的1:3等比例縮小尺寸製作，觸感柔Q「嗶」出軟萌療癒感。（圖／SAKImoto Bakery 提供）

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