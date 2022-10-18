陳時中甩鍋高端採購缺失？民眾黨團：監察院應介入調查

審計部揭露衛福部採購高端疫苗五大缺失，包含過期銷毀、採購合約封存30年等，如今高端面臨170萬劑將屆期銷毀、EUA恐廢止，前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中卻回應表示「他已離開衛福部，由衛福部說明」，引發網路炸鍋。民眾黨立法院黨團今（18）日呼籲監察院即刻介入調查，避免黑箱決策一再發生。





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民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿及民眾黨台北市議員候選人吳怡萱今日召開「審計部揭露高端缺失，陳時中仍在甩鍋卸責」記者會。邱臣遠表示，審計部揭露高端五大缺失，包括沒有確實推估國人施打疫苗的需求，導致需要時沒有疫苗可打；覆蓋率提升到一定程度後，又有大量疫苗過期銷毀等。對此擔任指揮官908天的陳時中，從「我負責」變成「不負責」，竟甩鍋卸責表示「我已離開衛福部」，但當資深媒體人周玉蔻砲轟高端，陳時中才出面向高端族道歉，原來在陳時中的心中，審計部和社會大眾的質疑，都遠遠比不上周玉蔻的一句話。



