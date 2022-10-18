陳時中甩鍋高端採購缺失？民眾黨團：監察院應介入調查

審計部揭露衛福部採購高端疫苗五大缺失，包含過期銷毀、採購合約封存30年等，如今高端面臨170萬劑將屆期銷毀、EUA恐廢止，前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中卻回應表示「他已離開衛福部，由衛福部說明」，引發網路炸鍋。民眾黨立法院黨團今（18）日呼籲監察院即刻介入調查，避免黑箱決策一再發生。
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民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿及民眾黨台北市議員候選人吳怡萱今日召開「審計部揭露高端缺失，陳時中仍在甩鍋卸責」記者會。邱臣遠表示，審計部揭露高端五大缺失，包括沒有確實推估國人施打疫苗的需求，導致需要時沒有疫苗可打；覆蓋率提升到一定程度後，又有大量疫苗過期銷毀等。對此擔任指揮官908天的陳時中，從「我負責」變成「不負責」，竟甩鍋卸責表示「我已離開衛福部」，但當資深媒體人周玉蔻砲轟高端，陳時中才出面向高端族道歉，原來在陳時中的心中，審計部和社會大眾的質疑，都遠遠比不上周玉蔻的一句話。
邱臣遠直言，國門已經開放，疫情迎來趨緩，就是咎責的開始，台北市民一定會嚴格檢視陳時中任內作為，包含「3+11」以及缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺口服藥等亂象，又拋下全民落跑選市長，做為投票的判斷。另外，呼籲監察院及司法機關，立即調查高端採購過程中的缺失，讓陳時中前部長真正為自己的政策負起責任。
張其祿表示，總統蔡英文10月15日出席「指揮中心成立1000天」活動，細數「台灣的防疫成績獲國際稱讚，各項數據也非常受到肯定」，行政院長蘇貞昌則表示「台灣是全世界最先實施登機檢疫措施的國家，也最早成立中央流行疫情指揮中心」，兩人絕口不提高端問題，彷彿都還活在2020年底未有一級警戒之前。民眾至今等不到3+11、疫苗政策失當的真相，卻只聽到總統、行政院長不斷吹噓台灣防疫成績的大內宣。
張其祿指出，政府花費無數納稅錢，卻做出審計部認證「不透明、不便利、無法確認安全性」的國產疫苗，審計部8月31日發布的「110年度中央政府總決算審核報告」早就點出採購問題，包括未揭露EUA審查（評估）報告，公開透明度待提升；國產疫苗未獲國際認證，導致民眾出國不便利，雖可補打他牌疫苗，但審計部直指「無法證實高端與他牌疫苗交替使用的有效性」。
張其祿直言，既然監察院轄下的審計部，已多次指出高端疫苗的缺失，請監察院盡快釐清新冠疫苗採購的真相，若其中確有缺失、查證屬實，請監察委員一定要硬起來，對相關公務員、機關提出糾正、糾舉，別再像先前3+11監察院報告一樣「只拍蒼蠅不打老虎」，放縱衛福部政治凌駕專業、重大決策過程不公開透明的行為一再發生。
北市中正、萬華區市議員參選人吳怡萱指出，陳時中完全不負責，卻要市民認同他的所作所為，監察院和相關單位沒有介入，所以陳時中不斷踐踏萬華人的自尊心，萬華人對陳時中已經不是厭惡而是「恨」，非常恨陳時中，就算陳時中來萬華千次、萬次，大家都還是記得當初為了卸責「3+11」，萬華被稱為破口，承受不白之冤。
吳怡萱表示，陳時中甚至意圖洗腦大家、洗記憶，反正出了事情都是別人的錯，錯了之後再來抄，抄完之後就收割，他稱黃珊珊防疫旅館是剽竊，但當時推出防疫旅館政策，多少媒體、綠營立委不看好，現在陳時中竟說是自己提出的，指揮中心還敢說當初提了「概念」，概念和真正執行一樣嗎？拜託陳時中不要再讓大家看笑話，不要再把人民當笨蛋，指揮中心也不要再當陳時中的助選團隊。