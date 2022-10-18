童裝WHY AND 1/2收攤！3折特賣會被搶翻：再不買就買不到

40多年老牌童裝「WHY AND 1/2」驚傳收攤！身為台灣童裝霸主幾十年的WHY AND 1/2，品牌名稱代表含意正是成人尺寸的1/2，自1978年創立至今已有44年歷史，是媽媽界無人不知的童裝品牌，不過疑似不敵少子化、快時尚衝擊，品牌預計於明年撤櫃，消息一出立刻在媽媽群組引發熱烈討論，連帶進行中的百貨三折特賣會都被瘋狂轉發，並紛紛Tag朋友：「再不買就買不到了。」
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國產童裝品牌WHY AND 1/2傳出將結束營業，預計明年初退出市場，消息一出震撼各界。在媽媽界知名度極高的WHY AND 1/2，就算沒買過，恩典牌也絕對收過，最大特色就是繽紛色彩及「普普熊」圖案，讓品牌辨識度極高，就算圖案可愛風格是見仁見智且要價不菲，但就有媽媽直言，這是「一眼就能看出」的名牌，可惜近年不敵童裝市場新勁敵，在快時尚品牌這10年來相繼進軍台灣，UNIQLO、GU、H&M都積極搶攻童裝市場，而本土平價童裝則有Lativ、以及NET網購品牌Nuv崛起，前後夾攻之下實難殺出一條血路。
WHY AND 1/2初時之所以成功打下一片江山，除了設計風格鮮明，最主要還是在材質選用上相當用心，不只舒適且十分耐穿，以恩典牌來說，傳了第一手還能再傳第二手，不像廉價布料才穿一季就皺巴巴。不過品牌價格也不便宜，上衣動輒數百元起跳，一件洋裝更是要價一兩千元，相比之下，快時尚及網路品牌幾乎只要一半的價格，甚至促銷時還常見99元上衣、199元洋裝，且其中不乏人氣IP聯名款，長久下來瓜分走不少客群。
WHY AND 1/2即將收攤的訊息一出，不只在媽媽群組引發高度關注，連帶近期在台茂購物中心舉辦的特賣會都被瘋狂轉發，除了可用3折起價格入手，不少人也擔心現在不買、以後再也買不到，特賣會預計進行至10月24日，已有不少媽媽衝現場買過年新衣。