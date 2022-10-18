各央行力抗通膨　外資：財政、貨幣政策衝突恐致災難後果

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科法斯進一步指出，在歐洲能源危機、持續通膨和激進的貨幣緊縮政策之下，大幅下調了2023年全球經濟成長預期，將低於2%。儘管全球所有地區的成長預期都在下調，但歐洲的前景最為黯淡，今年冬季所有主要經濟體似乎都無法抵禦經濟衰退的浪潮。事實上，歐洲能源危機正在加劇，歐洲大陸準備實施「強制性」節能措施。無論是採取「自願」削減的方式還是由政府出臺能源配給政策，能源消耗的減少必然會導致產量和GDP 下降，德國作為歐洲大陸的一流工業強國首當其衝。
不僅如此，與上一季度不同的是，科法斯這季度大部分行業評級下調範圍不再限於歐洲，大多數亞洲經濟體的行業評級也在下降，甚至還涉及南非。科法斯分析，最近幾個月，發達經濟體和新興經濟體都面臨著持續高企且日益嚴峻的通膨這一現實困境。在這種環境下，主要央行仍堅定不移地採取激進的貨幣政策，其中大多數央行已將關鍵利率提至過去10年來的最高水準，例如美國聯準會（Fed）今年夏季連續3次升息75個基點，這種激進措施導致其他國家（特別是新興國家）加大了貨幣緊縮力度，以阻止本國貨幣對美元貶值。
如果貨幣和金融政策繼續以當前速度收緊，顯然將威脅全球經濟增長和金融穩定。科法斯表示，3個新興經濟體的央行仍在繼續推進逆週期貨幣政策俄羅斯、土耳其和中國。為應對經濟增速大幅放緩的現狀，中國人民銀行下調了基準利率以支持經濟活動，應對新冠疫情的「動態清零」策略、今年夏季的嚴重乾旱和房地產行業危機都對中國經濟造成了持續影響，而房地產行業的困境將導致中國2022年和2023年 的經濟成長速度遠遠低於過去幾10年的常態，進而導致整體增速急跌。
科法斯認為，普遍推行的貨幣緊縮政策顯然會讓全球建築業的前景變得更為黯淡，近幾個月來，工業金屬和木材價格穩步下跌，自今年年初以來分別降了20%和60%，導致科法斯下調了這些行業在多個地區的評級。
此外，科法斯也提到，各大央行紛紛下定決心「不惜一切代價′」對抗通膨，然而許多央行的貨幣政策目標與本國及地區的財政政策目標存在衝突。為防止經濟活動萎縮，各國政府採取了多重措施來支援家庭購買力和企業現金流，這對公共財政來說，這可能會造成災難性後果，即財政赤字不斷擴大，融資成本不斷飆升。