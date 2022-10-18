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熊好券2.0登場！柯文哲宣布18日下午開放意願登記

▲熊好券2.0開放登記。（圖／北市府提供）
▲熊好券2.0開放登記。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-18 10:48:172022-10-18 10:57:58

為了振興經濟，北市府推出「台北熊好券2.0」，台北市長柯文哲宣布今（18）日下午開始開放民眾意願登記抽熊好券，六種票券包括住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券，共發行69.6萬份。

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北市府表示，「熊好券2.0」登記方式採多元通路，除現有的「台北通APP」外，本次新增Web網頁登記，可透過健保卡、自然人憑證、台北通（卡）會員，上網登記（登記網址：https://tpservice.gov.taipei/）。北市府也與統一便利（7-11）超商合作，民眾亦可於ibon機完成意願登記。台北熊好券2.0今天下午開放民眾填寫意願登記，至10月24日下午6點截止登記，本次活動有7天的時間可登記，請民眾無須搶先登記。柯文哲鼓勵大家多用台北通，才不會大家擠登記造成網路卡卡。

「熊好券2.0」六種票券包括住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券，其中住宿券每張500元，抽中就得2張；市集券每張100元，抽中即獲10張，其餘票券同樣每張100元，抽中即可獲得5張。共發行69.6萬份。民眾登記票券採六選二，若同時抽中住宿及市集券，最高可獲2000元。預計10月25日抽獎，12月18日截止消費。


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