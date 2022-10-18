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LUXGEN 純電休旅 n⁷ 入主名額再開放！10/20 起三創活動有賞車機會

▲ LUXGEN 純電休旅 n⁷ 入主名額再開放！10/20 起三創活動有賞車機會
▲ LUXGEN 純電休旅 n⁷ 入主名額再開放！10/20 起三創活動有賞車機會

2GameSome - 有車賞

2022-10-18 10:55:00

10/18 LUXGEN n⁷、Model B 以及 Model V 首次透過鴻海科技日與台灣消費者見面，LUXGEN 更近一步選擇於2022/10/20(四)-23(日)在台北市三創生活園區，舉辦《LUXGEN 新起點》活動，除了宣布品牌全新面貌，並有機會更近距離接觸裕隆集團與鴻海集團合作打造的新世代純電車系。《LUXGEN 新起點》活動採 n⁷ 純電代言人(1)們優先報名的方式進行，現場並開放部分名額讓有興趣近距離體驗 n⁷ 朋友也共同參加。

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9/1  啟動的 LUXGEN n⁷純電代言人(1)專案在 2 天內即突破 15000 人參與，讓專案提前截止，但隨著消費者的期待，LUXGEN 特別自 2022/10/18 下午 13:00 起至 2022/10/23 24:00 止再度啟動專案，限時開放於 LUXGEN 官網 n⁷專區填寫資料、完成線上預繳 1,000 元，即能直接成為「n⁷純電夥伴」，以感謝大家對純電未來的支持。《n⁷純電夥伴專案》將是保證能選擇以最低百萬內的優惠價格入主n⁷的最後機會，後續將依全球原物料成本波動動態調整價格。為確保會員們提早交車的權益，《n⁷純電夥伴專案》原規劃即為會員邀請制，故此專案特別開放這段期間直接加入，2022/10/23活動結束後，如欲成為「n⁷純電夥伴」，需憑n⁷純電代言人(1NFT 賦能中的限額每人一組的「夥伴邀請碼」方得加入。LUXGEN n⁷純電代言人(1)訂製專屬NFT是 n⁷未來專屬的數位車籍憑證，預計 10/20 起開放登入官網領取盲盒、10/27 起開放開啟盲盒並獲得「夥伴邀請碼」，讓 n⁷車主預先體驗 WEB 3.0 帶來的數位移動價值。

成為「n⁷純電夥伴」所享有的會員專屬 ４ 大禮遇包含：1.享第一手開發日誌和最新消息通知 2.線上預繳之 1,000 元可折抵後續購買新世代純電休旅 LUXGEN n⁷之訂金或車價 3.訂購車款時有限量仕樣選擇權(2)  4.次批選購車規權(2)，也就是說，n⁷純電夥伴將有機會成為除了n⁷純電代言人(1)之外，最早能夠體驗新世代純電休旅n⁷的準車主。此外，雖全球原物料持續上漲，納智捷為實現百萬內新世代純電休旅的首波宣傳訴求，仍將提供n⁷純電代言人(1)與n⁷純電夥伴專案期間內加入的消費者以最低百萬內的價格就能優先入主n⁷的尊榮特權，未來 LUXGEN 的新車型會員禮遇專案也將搶先通知n⁷純電代言人(1)與n⁷純電夥伴，提供機會再次搶先其他消費者以獨家價格優先入主未來全新的車型。請至LUXGEN官方網站：https://bit.ly/3ScQTKh

  1. 「n⁷純電代言人」係指於2022/9/1-2期間於本網站完成線上繳款購買《n⁷純電代言人專案》之會員，專案已於2022/9/2截止，並僅開放9/13-9/15重新繳款。《n⁷純電代言人專案》之禮遇項目包含：(1) 第一手開發日誌和最新消息；(2) 優先安排試駕體驗；(3)1,000元專案預繳費用可直接折抵LUXGEN n⁷訂金或車價；(4)限量仕樣選擇權；(5)優先選購車規權限；(6)首批交車權；(7)抽一年免費充電資格；(8)抽獨家商品，(3)-(8)項於車輛買賣關係正式成立後始得享有。
  2. 限量仕樣之規格、價格，將另行公告，納智捷汽車保留隨時變更、修改或終止本專案及約定條款之權利。
  3. 加入本專案順序，不代表交車順序。本專案開放選購車規資格時程將晚於n⁷純電代言人專案，相關車規資料和開放選購期間，以納智捷汽車官方宣佈資訊，或網頁單元-最新資訊公告為準，納智捷汽車保留隨時變更、修改或終止本專案及約定條款之權利。

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