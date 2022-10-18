▲ LUXGEN 純電休旅 n⁷ 入主名額再開放！10/20 起三創活動有賞車機會

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成為「n⁷純電夥伴」所享有的會員專屬 ４ 大禮遇包含：1.享第一手開發日誌和最新消息通知 2.線上預繳之 1,000 元可折抵後續購買新世代純電休旅 LUXGEN n⁷之訂金或車價 3.訂購車款時有限量仕樣選擇權(2) 4.次批選購車規權(2)，也就是說，n⁷純電夥伴將有機會成為除了n⁷純電代言人(1)之外，最早能夠體驗新世代純電休旅n⁷的準車主。此外，雖全球原物料持續上漲，納智捷為實現百萬內新世代純電休旅的首波宣傳訴求，仍將提供n⁷純電代言人(1)與n⁷純電夥伴專案期間內加入的消費者以最低百萬內的價格就能優先入主n⁷的尊榮特權，未來 LUXGEN 的新車型會員禮遇專案也將搶先通知n⁷純電代言人(1)與n⁷純電夥伴，提供機會再次搶先其他消費者以獨家價格優先入主未來全新的車型。請至LUXGEN官方網站：https://bit.ly/3ScQTKh
- 「n⁷純電代言人」係指於2022/9/1-2期間於本網站完成線上繳款購買《n⁷純電代言人專案》之會員，專案已於2022/9/2截止，並僅開放9/13-9/15重新繳款。《n⁷純電代言人專案》之禮遇項目包含：(1) 第一手開發日誌和最新消息；(2) 優先安排試駕體驗；(3)1,000元專案預繳費用可直接折抵LUXGEN n⁷訂金或車價；(4)限量仕樣選擇權；(5)優先選購車規權限；(6)首批交車權；(7)抽一年免費充電資格；(8)抽獨家商品，(3)-(8)項於車輛買賣關係正式成立後始得享有。
- 限量仕樣之規格、價格，將另行公告，納智捷汽車保留隨時變更、修改或終止本專案及約定條款之權利。
- 加入本專案順序，不代表交車順序。本專案開放選購車規資格時程將晚於n⁷純電代言人專案，相關車規資料和開放選購期間，以納智捷汽車官方宣佈資訊，或網頁單元-最新資訊公告為準，納智捷汽車保留隨時變更、修改或終止本專案及約定條款之權利。