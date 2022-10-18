竹縣府規劃輕軌路網邀專家學者 年底送交通部審議

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新竹縣長楊文科說，新竹縣大眾捷運路網規劃著重「強化產業發展」、「整合交通樞紐」、「改善交通瓶頸」，並考量銜接新竹市的輕軌路網及系統，串聯新竹市所規劃的輕軌紅線、綠線及橘線規劃，並預留串接桃園市機場捷運線延伸至新竹縣湖口鄉的可能性，以契合桃竹竹苗區域及經濟發展所需。
竹縣府交旅處指出，新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫，為充分考慮民意需求，縣府今年7月召開2場地方說明會，納入民眾意見，縣府規劃六大路網，除原有「高鐵新竹站－竹北－新竹市區」藍線、「新庄子－新豐－竹北－新竹市區」黃線、「湖口－新竹工業區－竹北－高鐵新竹站」紫線、「竹東－二重埔－竹科」棕線、「芎林－高鐵新竹站－竹科」芎林藍線延伸外，並新增「高鐵新竹站－新埔」新埔藍線延伸，同時將寶山及新豐黃線等具運量潛力的路廊，已檢討修正並納入期末報告規劃內容中。
同時縣府在10月12日邀請專家學者進行座談會，初步檢視規劃成果皆認為大新竹區域基於人口發展紅利、國家重大產業發展等所需，六大路網規劃有其必要性，並對於新竹縣大眾捷運系統整體路網推動之必要性、路網規劃方案、都市與產業發展需求、公共運輸整合與培養策略、交通轉運樞紐節點規劃等面向進行討論也給予許多寶貴意見。
縣府則根據專家、學者建議，在新竹市橘線路廊預留銜接寶山、雙溪之路廊節點，以整合頭前溪兩岸大新竹生活圈，以及軌道建設採用國產化、淨零排放等發展趨勢等建議內容一併納入考量，期盼讓中央加速核備審議整體路網時程，續推動優先路網藍線的可行性研究，藍線的可行性研究預計113年規劃完成。