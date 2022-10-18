台南康樂街牛肉湯不收了！店家親回：已撕紅條會繼續做
台南30年老店「康樂街牛肉湯」才於8月入選《米其林指南》必比登推介，今傳出頂讓消息震驚各界。《NOWnews今日新聞》致電業者，據接電話的李大哥回應，經家人討論後決定「不收了，會繼續做」，透露已經撕下原先貼出的頂讓紅條，店家粉專也已貼出公告對大家說明致歉，李大哥在電話中還客氣直說「不好意思讓大家嚇一跳，歡迎有空再來吃牛肉湯」。
創立於1993年的「康樂街牛肉湯」，是台南市中西區康樂街飄香30年的老店，以精湛的炒功為人津津樂道，據「我要征服臺南牛肉湯」版主小均分享，康樂街牛肉湯雖然店面不大，「卻是少數認真在炒牛肉的台南店家，湯頭幾乎無鹽，老闆就是希望能讓客人喝到極致原味的牛肉湯」，也導致很多觀光客不敢再喝。
據悉也是「我要征服臺南牛肉湯」版主，無意間看到老闆娘女兒於「台南工作［正職、兼職、短期工作、時薪人員、工讀］」公開社團發出頂讓需求，才使消息曝了光。
對此，小均表示「老闆娘真的是出了名的認真，不顧其他人反對，堅持最食材原味的湯頭」，他分析「康樂街牛肉湯」生意起來後，其實員工沒有增加，怕客人等的工作壓力變大，忍不住喊話「我很希望康樂街能換更好的工作環境，長長久久地做出米其林的水準」。而台南人張先生也分享，康樂街牛肉湯的口味很好，「清湯很鮮甜，牛肉也新鮮，很多在地人都會光顧」，平常生意蠻不錯的，要頂讓實在太可惜了。
《NOWnews今日新聞》稍早致電業者，同為一家人親戚的李大哥親口回應，經家人討論後已決定「不收了，會繼續做」，透露已經撕下原先貼出的頂讓紅條，直說「不好意思讓大家嚇一跳，歡迎有空再來吃牛肉湯」。店家粉專也已貼出公告對大家說明致歉，指出關於盤讓事宜「房子共有人反對承租他人 所以盤讓事宜被迫取消」，並表示引起騷動真的很抱歉，確定會先繼續營業。