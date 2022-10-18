陳其邁為投身社運遭爆未盡公費生義務　邁盟：已還清罰款

針對台北市議員王鴻薇記者會所稱高雄市長陳其邁身為醫學院公費生沒去偏鄉服務一事，民進黨邁向過半大聯盟成員高雄市議員候選人黃彥毓 、 蘇致榮還原時空背景表示，當時市長陳其邁確實是公費生沒錯，但他為投身社會運動，投入野百合三月學運、廢刑法 100 條等運動放棄穩定的醫者生活，也還清了所謂的罰款。

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▲黃彥毓表示，陳其邁決定本於「關懷台灣」的初衷，投入社會運動，放棄穩定的醫者生活，冒著被補被約談的危險，他真不知道國民黨的權貴們，當時在做什麼？還在打壓民主打壓人權！（圖／黃彥毓競選辦公室提供）

針對國民黨今天召開「陳其邁公費念醫 30 年竟未盡義務！欺世盜名？」記者會，陳其邁1984（民國73）年就讀中山醫學院醫學系申請公費，「依照行政院衛生署公費醫師培育及分發服務實施簡則第9點」，醫學系公費學生畢業後之服務年數為6年。但根據他自己提供的履歷，至今仍未盡服務義務，衛福部依法應該向陳其邁追討相關費用及罰款。

黃彥毓表示 ， 當時台灣民主進入轉型的重要時刻，陳其邁決定本於「關懷台灣」的初衷，投入社會運動，投入野百合三月學運、廢刑法 100 條等運動，當時是放棄穩定的醫者生活，冒著被補被約談的危險，他真不知道國民黨的權貴們，當時在做什麼？還在打壓民主打壓人權！

黃彥毓也認為，陳其邁市長兩年拚四年把韓國瑜在高雄執政空轉二年的市政補了回來，現在找不到缺點來攻擊，請王鴻薇好好當台北市議員，監督柯文哲也好，要好好輔選貴黨的台北市長候選人也罷，但請不要想著當全國不分區議員來管高雄的事！

▲蘇致榮認為，每個人生命中都有不同的選擇，做出選擇也是要承擔相對應的風險，但是不能夠認同國民黨在選舉期間，以惡毒的話語作為攻擊，甚至搬弄是非、扭曲事實，這讓人無法接受。（圖／蘇致榮競選辦公室提供）

民進黨高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮表示，看到國民黨以當初高雄市長陳其邁的陳年往事做文章，實在感到非常無聊。其實根據公文往返資料來看，當年陳其邁唸公費的錢已經還清，「就是已經賠錢」。而且當時台灣民主是進入轉型的重要時刻，所以決定本於「關懷台灣」的初衷，投入社會運動、野百合學運、廢刑法一百條等運動，這是非常難能可貴的事。

蘇致榮也反問國民黨，市長陳其邁當時放棄穩定的醫生生活，更是冒著在威權政府時代，有可能被捕、被約談的危險，這叫做冷血？實在讓人難以置信這種講話，他也不知道國民黨的權貴們，你們當時在做什麼、在為台灣民主付出什麼？

蘇致榮表示，當然知道現在規定已經不一樣，就算是賠錢也不行，但是國民黨用後來改制的規定，去苛刻別人。蘇致榮認為，每個人生命中都有不同的選擇，做出選擇也是要承擔相對應的風險，以及就是做一種評估，但是不能夠認同國民黨在選舉期間，以惡毒的話語作為攻擊，甚至搬弄是非、扭曲事實，這讓人無法接受。