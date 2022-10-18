陳其邁為投身社運遭爆未盡公費生義務　邁盟：已還清罰款

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃彥毓表示，當時台灣民主進入轉型的重要時刻，陳其邁決定本於「關懷台灣」的初衷，投入社會運動，投入野百合三月學運、廢刑法100條等運動，當時是放棄穩定的醫者生活，冒著被補被約談的危險，他真不知道國民黨的權貴們，當時在做什麼？還在打壓民主打壓人權！
黃彥毓也認為，陳其邁市長兩年拚四年把韓國瑜在高雄執政空轉二年的市政補了回來，現在找不到缺點來攻擊，請王鴻薇好好當台北市議員，監督柯文哲也好，要好好輔選貴黨的台北市長候選人也罷，但請不要想著當全國不分區議員來管高雄的事！
民進黨高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮表示，看到國民黨以當初高雄市長陳其邁的陳年往事做文章，實在感到非常無聊。其實根據公文往返資料來看，當年陳其邁唸公費的錢已經還清，「就是已經賠錢」。而且當時台灣民主是進入轉型的重要時刻，所以決定本於「關懷台灣」的初衷，投入社會運動、野百合學運、廢刑法一百條等運動，這是非常難能可貴的事。
蘇致榮也反問國民黨，市長陳其邁當時放棄穩定的醫生生活，更是冒著在威權政府時代，有可能被捕、被約談的危險，這叫做冷血？實在讓人難以置信這種講話，他也不知道國民黨的權貴們，你們當時在做什麼、在為台灣民主付出什麼？
蘇致榮表示，當然知道現在規定已經不一樣，就算是賠錢也不行，但是國民黨用後來改制的規定，去苛刻別人。蘇致榮認為，每個人生命中都有不同的選擇，做出選擇也是要承擔相對應的風險，以及就是做一種評估，但是不能夠認同國民黨在選舉期間，以惡毒的話語作為攻擊，甚至搬弄是非、扭曲事實，這讓人無法接受。
蘇致榮也強調，「選舉是一時，做人是一世」，他一直將這句話謹記在心中，面對年底即將到來的選舉，重點應該是政策、市政的討論，如同過去國民黨操作自殺議題，結果被民眾、專家撻伐，這不是一個泱泱大黨的表現。