名家論壇》謝佩蓁／《千元律師》：搞笑的南宮珉回來了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜觀整部劇的節奏，其實是緊扣著千智勳搞怪的個性、不按牌理出牌的行事作風，來呈現查案過程時所經歷的各種意外或狀況，甚至是司法上的困境。再由他各種妙語如珠、金句連連的對白道盡各種司法議題的奧義。例如，也許你我都會不禁懷疑，我們如何知道當事人是無辜的呢？千智勳提供的解釋是「律師是要代替委託人去爭鬥」、「不論是你還是我都無法自行界定事實，我只是努力接近真相而已」，簡短的幾句話便將「法律之前人人平等」的精神表達得淋漓盡致。是的，當真相各憑人說時，每個人都可以盡其所能為自己的正義努力，這也是民主法治的真諦。
但是，也許會有人質疑底層民眾的知識與能獲取的資源有限，相對弱勢的他們比較無法找到好的律師幫他們辯護，司法判決的過程不也呈現某種階級的不正義嗎？況且這些人可能是因為知識不足或者在生活窘迫的情況下做出的非法行為，那麼律師在所謂「尋找真相」、「追求正義」的大旗面前又扮演什麼樣的角色呢？千智勳在劇中說：「不要以為身為律師，就要用法律解決問題，在能力所及範圍內，找出最理想的解決辦法。」也許這也可以解釋，為何千律師從一位以擅長調查、不管對手是誰絕對不退縮的檢察官，搖身一變成為有如羅賓漢般專門濟弱扶傾的搞怪律師了吧！
----------以下約略劇透---------------
目前本劇已處理了三個案件，每個案件都有其獨特的戲劇性表現手法，並保持一慣的幽默詼諧。案件一在探討人們慣於以「犯罪嫌疑者」的社經地位、有無前科等等刻板印象認定他是否有犯罪，「被害者」自認的受害經歷也會有記憶不準確的時候。因此當有存疑時，就應做出有利於被告的裁決；秉持「無罪推定」的原則才能降低判錯的風險，而這也是為了保障每個人可能在某個最重要的瞬間，守護住最珍貴的人，而那個人也就是我們自己。
案件二不像前案的嚴肅與悲情，用綜藝化的方式來呈現職場霸凌。無良主管千永裴對底下員工時常拳打腳踢、言語霸凌，搞得受害的員工們只能卑微的希望在得到應有的尊重下還能保留工作。千智勳律師找來所有被他霸凌過的員工，一起跟會長告發千永斐的惡形惡狀並請求賠償。社長若不答應，就要以一盤「賓果」來決定勝負，如果會長輸了就要賠償員工的需求外加開除千永裴。在這個單憑靠運氣的遊戲中，千律師如何以他過人的機智贏得這場比賽，成為這則案件最戲劇化、最過癮的橋段。
故事進展到第三個案件，又將收視率推升到新的高潮。講述的是畫家兒子殺死繼母、畫家本人還離奇失蹤的案件！原本沒沒無名的金畫家，得到美術館館長的賞識後而聲名大噪，兩人各自帶著自己的兒女共組家庭，住在有著美麗湖邊的別墅。多年後畫家的兒子卻疑似將繼母殺死，但兒子聲稱應該是父親殺的，因為兩人感情不睦已久。但就如千律師說的，漫畫中越像殺人犯的人越不會是兇手。那麼，誰才是真兇呢？
這宗殺人案的劇情發展可說是翻轉再翻轉，雖然目的在吊足觀眾胃口，但是節奏稍顯拖沓，給人一種『偷時間』的疑慮。雖然兇手是誰也算是意料之中，但是為何而死以及箇中苦衷卻讓人大感意外。這案件帶給人的啟發不外乎，人終究不能甘於活在他人陰影之下，唯有站在陽光下，才能享受活著的意義。
●作者：謝佩蓁／影評人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]