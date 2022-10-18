鴻海創辦人郭台銘親駕MODEL B　劉揚偉透露BOL生產基地

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劉揚偉回想第一屆科技日公布MIH開放平台，當時大家都在問「鴻海會造車嗎？」去年第二屆也推出MODEL C、MODEL E與MODEL T，事實證明，大家都很驚豔鴻海可以一年推三款車，「這就是鴻海的速度！」，而今年也展示1款量產電動車MODEL C，以及2款全新電動車MODEL B與MODEL V。
其中，MODEL B是專門為年輕世代設計、符合小資族需求的跑格化跨界SUV。MODEL V則是台灣第一輛自主開發、設計的電動皮卡車。劉揚偉也透露，MODEL C、MODEL B與MODEL V三款車，會逐步在台灣、泰國、美國逐步以BOL（Build-Operate-Transfer，營運本地化）的模式投入生產，另外印尼與印度也都在洽談當中，未來將以BOL的模式延伸到世界各地。
另外，鴻海創辦人郭台銘今日也親自駕駛紅色的MODEL B登場，他表示這幾年鴻海科技日都在自己的生日，每年都收到很好的禮物，尤其是電動車這種領先型、指標型的禮物，真的很感謝。他認為電動車在工業轉型升級扮演重要角色，電動車產業擁有全球性、電子與機械產業融合，以及對台灣產業供應鏈的整合等三個特性。
郭台銘認為，尤其在全球氣候變遷、暖化的時代，以及國際油價高漲的時候，電動車發展尤為重要，且虛實整合成為未來工業的基礎，而鴻海進入電子汽車產業，充分發揮垂直整合的DNA，鴻海電動車的創新設計與製造速度更可以代表台灣，最後預祝製造的鴻海成功轉型為科技鴻海。