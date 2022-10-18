解封出國好貴別怕！線上旅展「日韓2萬有找」攻略懶人包

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雄獅旅遊
雄獅旅遊歡慶國境解封，即日起至11/10舉辦「2022雄獅線上旅展」，首先是國人最愛的日本、韓國行程最低2萬有找，「韓國首爾5日」前往韓國愛寶樂園、松月洞童話村，每人最低14,900元起；想要一遊疫後新景點，「釜山樂天世界5日」安排今年3月甫開幕釜山規模最大「樂天世界Magic Forest」，每人18,900元起。針對國人最喜愛的日本地區，「旅天下沖繩4日」每人18,900元起；「日本沖繩暢遊4日」每人27,900元起，旅展加碼贈「銀河探險號半潛水艇」出海觀賞豐富海底世界；「東京迪士尼4日」前往2020年全新落成「角川武藏野Museum」、搭乘單趟Laview新型特快列車，每人29,900元起。
另外也邀請民眾來體驗熱情的泰國等東南亞國家，「解封峴港5日」一趟集齊順化、會安、峴港三城，再含電子簽證及VIP快速通關，每人26,900元起；「泰國曼谷芭達雅5日」保證入住泰國「曼谷文華東方」酒店，每人29,999元起，前10名報名付訂者雄獅再送「泰簽免費」，現省1,200元。
聖誕誇年就是要去歐美國家享受氣氛！雄獅精選歐洲聖誕市集推出「聖誕捷克雙堡10日」連訪捷克3大聖誕市集，安排布拉格伏爾他瓦河遊船午宴，每人最低55,900元起，限量1團沒搶到絕對會心痛；「澳洲跨年9日」搭上雄獅獨家雪梨跨年煙火派對船，還能坐上直升機一覽黃金海岸之美，旅展折3千，最低136,900元起；「澳洲布里斯本5日」旅展折5千，最低43,900元起；「土耳其熱氣球10日」搭乘土耳其航空直飛免轉機，再贈市價9千元卡帕多其亞熱氣球體驗，最低54,900元起；「旅天下樂遊巴黎8日」最低56,900元起，12/31前付訂再送市價2,500元「夜訪巴黎」活動，體驗凱旋門、艾菲爾鐵塔、羅浮宮不同的法國夜間風情。
易飛網
旅遊電商易飛網有感於旅人受飆漲的旅遊成本所苦，因此特地在昨（17）日宣布搶先推出「ITF線上旅展」，首波限時搶購活動「One night in 日本」於今（18）日正式開跑，針對日本熱門航點祭出自由行包機行程特惠促銷，不僅東京5日+1晚下殺萬元有找，挑戰市場最低價：「東京5日+1晚住宿8,888元起（未稅）、沖繩4日+1晚住宿最低僅5,888元起（未稅）。」一律含機上餐及20公斤托運行李，首發航班將於11月1日啟航，價格回歸疫情前水準，限時限量100名；其餘線上旅展商品包括日本東京、沖繩及越南峴港包機團體及自由行行程等，第2人最高現折2,000元，易飛網為國人把關荷包，在高通膨時代仍能無壓出遊，易飛網提醒各位：「限量搶購只有100名，10月18日上午10時18分於易飛網官網『One night in 日本』活動頁面準時開搶。」
二、國內旅遊
雄獅旅遊
若不想急著飛出國的旅客，雄獅線上旅展推出國旅最高折1千優惠，行程推薦嘉義「五星耐斯2日」旅展折1千，每人6,899元起；「墾丁斯卡羅3日」旅展折1千，每人8,599元起；「台東藍皮2日」旅展折3百，每人2,599元起；「阿里山林鐵獨家包列1日」旅展999元起；「草嶺古道1日」旅展199元起。此外雄獅獨家藍皮解憂號將維持春節期間不漲價，1/20至1/29區間套票於13日開賣，雙東縣民可享399元限量優惠，一般民眾單程套票售價599元。
台北、台南遠東香格里拉
歡慶國境解封，台北遠東香格里拉今年旅展特推各式優惠住宿券、餐券、健身按摩券，是歲末年終親友聚餐、企業尾牙春酒或是犒賞自己一整年辛勞的絕佳禮物。像是「豪華客房平日住宿」一晚含兩客早餐優惠價只要3,699元 （原價19,200元，等於19折），經典奢華的「雅仕套房雙人住宿」兩晚套券含兩客早餐，優惠價14,500元 （原價25,500元，等於現享28折）。
台南遠東香格里拉則看準解封內用客回流潮，首波優惠推出熱門餐券吸客，也為企業年終尾牙犒賞員工及送禮提供不同的選擇。包含聚餐首選遠東Cafe自助餐廳，分別有「平日午餐單人券五券組」優惠價3,900元(原價5,390、約72折)，以及「平日早餐雙人券雙券組」優惠價1,840元(原價2,816、約65折)；而歷年熱賣的醉月樓「櫻桃烤鴨．一鴨二吃」每張券1,680元(原價1,848、約9折)、憑券用餐加購櫻桃烤鴨第三吃可享9折優惠。
新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」首推旗下三間人氣餐廳包括新北第一粵菜「望月樓」、雙北最高花園景觀餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」、以及全國最高自助餐廳「50樓Café」紛紛推出超值餐券，最低62折起！此外，10/21至11/11期間的每週五再加碼推出快閃搶購，最低5折起的限量餐券，心動的你千萬要把握機會搶得先機！
萬豪酒店
台北萬豪酒店線上旅展自10/17中午12時至11/7晚間11時59分止搶先開跑，祭出空前優惠攬客。首次推出線上旅展限定「Garden Kitchen平日午餐自取美饌單人券」限時買一送一優惠，於指定星期五10/21、10/28中午12時準時開搶，原價2,816元，限時搶購只需 1,408元，每日限量50組，售完即止要搶要快！
另外針對實體國際旅展萬豪酒店也祭出預告，集結館內景觀客房與旗下三間餐廳推出8款超值優惠，平假日住宿券最低下殺22折、餐券53折起。今年首度攜手人氣高空景觀餐廳INGE’S Bar&Grill推出「INGE’S探索假期」一泊二食住宿券，旅展限定價6,199元，約27折。以及農曆春節不加價的「豪享天際」一泊一食住宿券，旅展價5,566元，約22折。餐券主打「千元有找」Garden Kitchen平日午餐自取美饌 899元及Lobby Lounge平假日美國爐烤肋眼牛排套餐899元再享買五送一等超值優惠。