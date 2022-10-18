全家棉被拿鐵「第2杯1折」！天仁茗茶買100送80：1人1次
講到全盈+PAY就聯想到霜淇淋，今年4月正式開業上線的全盈+PAY，為了吸引民眾申辦，固定在五六日祭出全家霜淇淋買一送一，成了全民周末例行小確幸，也成功吸引不少全家鐵粉。在結束霜淇淋優惠後，全盈+PAY今（18）日宣布最新專屬優惠，全家棉被系列飲品第2杯1折、天仁茗茶消費100元送80元、貢茶消費滿50元送40元，且若邀請好友加入使用，推薦1人就送66元儲值金。
由全家超商、玉山銀行、PChome拍付國際公司三方合作成立的全盈+PAY，繼霜淇淋之後，看準台灣人愛喝飲料的特性，這次和全家私品茶、天仁茗茶、貢茶接力推出回饋活動，11月1日前用全盈+PAY結帳，全家與滴妹「再睡5分鐘」聯名的棉被系列飲品第2杯1折，共有棉被美式、棉被拿鐵、棉被蜜香紅、棉被仙女紅4種品項，以大杯棉被拿鐵、特大杯棉被仙女紅茶都是75元來說，兩杯特價83元、平均單杯41元，約是5.5折。
此外，即日起至10月31日前，使用全盈+PAY在天仁茗茶消費滿100元，最高回饋80元全家購物金；10月21日起至11月4日在貢茶使用全盈+PAY，消費滿50元最高回饋40元全家購物金，每人每周限回饋1次，限量5000份，送完為止。
為了吸引更多人加入，全盈+PAY第二波會員募集不只請喝咖啡，即日起至12月31日前，只要推薦好友加入全盈+PAY，每成功推薦1人就送66元全盈儲值金（限6萬6666名），成功募集15名好友可獲得超過1000元的獎勵回饋，活動期間累積推薦好友數前三名的用戶，最高可再獲得3萬元獎勵金。