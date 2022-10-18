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遭爆公費學醫未盡義務　陳其邁︰廿多年前照規定返還公費

▲遭爆公費學醫未盡義務，陳其邁表示，廿多年前就照規定返還公費，且他從習醫，從事環保及社會運動到投入政治，都沒改變初衷，大家都可見證他2、30年來的努力。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）
▲遭爆公費學醫未盡義務，陳其邁表示，廿多年前就照規定返還公費，且他從習醫，從事環保及社會運動到投入政治，都沒改變初衷，大家都可見證他2、30年來的努力。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-18 12:26:40

針對於台北市議員王鴻薇今(18)日爆料高雄市長陳其邁當年公費學醫未盡義務，陳其邁在鳳山的造勢場合回應指出，20多年前就按照規定，返還相關公費款；陳其邁也表示，他從習醫，到進入台大公共衛生研究所，從事環保及社會運動到投入政治，都沒改變初衷，相信在追求台灣公益及民主過程中，大家都可見證他2、30年來的努力。

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▲在31年前台灣是處於對抗威權、陳其邁從包括習醫到從事包括環保以及相關追求言論自由的社會運動，到投入政治，都跟所有野百合世代的年輕人，因為大時代的變化有了不一樣的生涯規劃。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）
▲在31年前台灣是處於對抗威權、陳其邁從包括習醫到從事包括環保以及相關追求言論自由的社會運動，到投入政治，都跟所有野百合世代的年輕人，因為大時代的變化有了不一樣的生涯規劃。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）
對此，陳其邁競總發言人高閔琳，今天出示衛福部公文，打臉王鴻薇說，公文顯示陳其邁已經於87年還完公費款項，陳其邁當然有醫師證，王鴻薇是烏龍爆料，若繼續混淆視聽，會追究法律責任。至於還款金額是多少，會進一步了解。

▲陳其邁再拚四年競選辦公室也提供當初的還款證明。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）
▲陳其邁再拚四年競選辦公室也提供當初的還款證明。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）
國民黨多位藍營人士，今天召開「陳其邁公費念醫30年竟未盡義務！欺世盜名？」記者會，抨擊高雄市長陳其邁當年是中山醫學大學公費生，但畢業後卻沒有依規定到偏鄉或山區服務至少6年，根本就是欺世盜名，質疑到底有沒有還國家公費補助款？強調應依照行政契約規定，歸還過去國家公費補助並繳交罰金。

陳其邁表示，早在20多年前就已經依照規定返還相關公費、完成還款的義務，所以台北市議員王鴻薇所指的事項不是事實。在1991年，31年前，台灣是處於對抗威權、追求自由民主的時代，我從包括習醫到進入台大公共衛生研究所，到從事包括環保以及相關追求言論自由的社會運動，到投入政治，我都跟所有野百合世代的年輕人，因為大時代的變化有了不一樣的生涯規劃。

陳其邁也說，這都是從我過去習醫到唸公衛，到投入社會運動，這些都沒有改變他從醫的初衷，這也是大家都知道的事實，從過去到現在，都是他一貫的主張。他相信在追求台灣的公義跟民主的過程裡面，大家都可以見證他這二、三十年來的努力，這個大家都再清楚不過的事。

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