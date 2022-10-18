遭爆公費學醫未盡義務 陳其邁︰廿多年前照規定返還公費
針對於台北市議員王鴻薇今(18)日爆料高雄市長陳其邁當年公費學醫未盡義務，陳其邁在鳳山的造勢場合回應指出，20多年前就按照規定，返還相關公費款；陳其邁也表示，他從習醫，到進入台大公共衛生研究所，從事環保及社會運動到投入政治，都沒改變初衷，相信在追求台灣公益及民主過程中，大家都可見證他2、30年來的努力。
對此，陳其邁競總發言人高閔琳，今天出示衛福部公文，打臉王鴻薇說，公文顯示陳其邁已經於87年還完公費款項，陳其邁當然有醫師證，王鴻薇是烏龍爆料，若繼續混淆視聽，會追究法律責任。至於還款金額是多少，會進一步了解。
國民黨多位藍營人士，今天召開「陳其邁公費念醫30年竟未盡義務！欺世盜名？」記者會，抨擊高雄市長陳其邁當年是中山醫學大學公費生，但畢業後卻沒有依規定到偏鄉或山區服務至少6年，根本就是欺世盜名，質疑到底有沒有還國家公費補助款？強調應依照行政契約規定，歸還過去國家公費補助並繳交罰金。
陳其邁表示，早在20多年前就已經依照規定返還相關公費、完成還款的義務，所以台北市議員王鴻薇所指的事項不是事實。在1991年，31年前，台灣是處於對抗威權、追求自由民主的時代，我從包括習醫到進入台大公共衛生研究所，到從事包括環保以及相關追求言論自由的社會運動，到投入政治，我都跟所有野百合世代的年輕人，因為大時代的變化有了不一樣的生涯規劃。
陳其邁也說，這都是從我過去習醫到唸公衛，到投入社會運動，這些都沒有改變他從醫的初衷，這也是大家都知道的事實，從過去到現在，都是他一貫的主張。他相信在追求台灣的公義跟民主的過程裡面，大家都可以見證他這二、三十年來的努力，這個大家都再清楚不過的事。