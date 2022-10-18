▲ 鴻海科技日三款國產電動車齊發！量產 MODEL C 現身！預告 LUXGEN n⁷ 明年下半年開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
活動中，鴻海同時展出EPS電動助力轉向系統、固態電池、半導體等關鍵零組件，並宣示未來十年在電動車領域的CDMS （Contract design and manufacturing service，委託設計製造服務）商業模式。
MODEL C：台灣首款自行開發量產版電動車
MODEL C 是 MIH 開放平台打造的首款電動車，由去年的參考原型車直接邁向今年的量產版，預計 2023 年下半年就會透過 LUXGEN 的生產陸續正式交付給車主。MODEL C 公布量產版本的三種規格，包含標準版本的續航里程將達420km、長程版續航里程可達 700km，以及可於 3.8 秒內完成 0-100km/h 加速過程的性能版。
標準版本採用後驅設定，具有 230 匹德制馬力、並配備 ADAS Lv. 2+ 及手機鑰匙等功能，推測應該就是鴻海科技集團劉揚偉董事長預告能在百萬內入主的版本，也應該會是最早交車的版本。
MODEL B：都會跨界車款
鴻海科技日當天由鴻海科技集團創辦人郭台銘所搭乘出場的 MODEL B，定義為當前主流的 Crossover 車型，以MODEL C 平台為基礎，採用電動車專屬車體架構，前後皆有防撞緩衝空間，並針對電池包採用多層防護。MODEL B經由平台尺寸的重新調整與賦予全新外觀，包含 S-DUCT 導流設計、流線車頂造型、可降低空氣擾流的 Ｄ 柱氣簾設計等，讓 MODEL B 的風阻係數達到 0.26 表現。MODEL B 具備 450km 續航里程，車身長度為 4,300mm，軸距更達 2,800mm，於空間表現效率充分展現電動車的先天優勢。
座艙內採用中央大面積觸控螢幕整合操控介面，內建 IVI 車用資訊娛樂系統，採模組化介面設計。駕駛前方則以小面積儀表取代，期望藉此提供更好的駕駛視野。MODEL B 並配置車外電子後視鏡，顯影螢幕則位於座艙 A 柱內側。控制核心方面，MODEL B 採用 EEA（Electronic & Electrical Architecture）架構，可整合 10 大控制系統，有效縮短線束長度，並可同時支援與控制五個螢幕應用、32 個喇叭的全數位系統，所控制的自動駕駛輔助系統可同步支援 20 個感測器，並可利用 OTA 遠端系統升級。MODEL B 也搭載 UWB 超寬頻的數位鑰匙技術，搭配手機專屬 APP，可直接作為車鑰匙使用。同時導入 ADAS+DMS 偵測系統，減少過度依賴主動安全駕駛系統的可能，若發現駕駛不小心睡著，更會將車輛自動減速，降低意外發生機率。
至於消費者最關心的售價，Model B 量產版本預料將朝精緻時尚的小跑旅定位，因主要針對不同的使用族群訴求，售價極有可能接近 Model C 入門版本，而無論是 Model B 或 Model C，明年會公布入門車型價格，預計有望落在百萬內。
MODEL V：首輛台灣自主開發的電動皮卡
同步登場的電動皮卡 MODEL V，鴻海視其可為乘用車及大型商用車兩領域的中間拼圖。MODEL V 是台灣第一台自行設計開發的電動皮卡，由鴻海加上 MIH 聯盟夥伴的垂直整合應運而生。MODEL V 擁有高達1噸的載重能力及 3 噸的拖曳能力，並擁有 80 公分涉水深度、420 公里的續航里程，若使用快充機制，可於 30 分鐘內將電量從 20% 充至80%。
鴻海所打造的電動皮卡，採用兩廂式 5 人座的空間設計，後貨斗體積長 1.5 公尺、寬 1.45 公尺、深 50 公分，並有專屬外接電源插座。MODEL V 配備有環繞車身的感測器搭配電子後視鏡及顯示螢幕整合儀表板。
HHEV. OS 揭密架構細節 打造成電動車最適合的軟體平台
為了降低進入電動車產業的門檻，鴻海同場公布 HHEV.OS 來簡化軟體開發的複雜度，大幅縮短開發的時間。HHEV.OS具有優異的擴充性，符合車規安全，確保即時可靠的傳輸。透過 HHEV.OS 軟體平台，可以讓電動車設計者聚焦在最有價值的開發工作上，達到產品快速上市的目的。同時，鴻海也會向 MIH 提出申請，讓 HHEV.OS 成為 MIH 軟體開放平台的標準。
在關鍵零組件方面，今年 HHTD22 秀出自行開發製造的「EPS 電動助力轉向系統」，相較於傳統 12V 電機，不僅升級至 48V 電機，體積同時縮小 20%，且搭配 ASIL D 車輛安全完整性最高等級的控制器，展現鴻海在電機、車用 ECU、滾珠螺桿、機構等關鍵技術力；現場同步端出具備安全、耐溫特性的乘用車固態電池，包含了無負極設計、能承受更高工作電壓的材料、以及特殊堆疊封裝等先進技術。零組件展區，端出兼具多種散熱底板結構，能因應電動車各類電力效能需求的碳化矽功率模組；以及電動車載充電器、充電樁、直流轉交流電逆變器、直流轉換器等應用元件；還有 1200V SiC MOSFET 製程，呈現鴻海在電動車上下游佈局的完整性。