ITF台北國際旅展11/4登場！4大飯店優惠瘋殺　攻略總整理

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圓山大飯店線上旅展自14日起一直到11/23下午5時止，這次線上旅展主推兩大主題，包括「超值住宿券」以及「超值餐飲券」，以下亮點一次看。
🟡住宿券：
在這次會展中，高雄圓山飯店推出「平日市景客房住宿券」每張含早餐2客，輕鬆入手價2,980元，購買1本5張售價14,900元，旅展特惠下殺3折；另有「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及晚餐各2客，旅展優惠祭出35折，每張售價4,100元；台北圓山大飯店則推出平日聯合住宿通用券，單張售價3,300元，購買1本5張售價15,000元，旅展超低下殺31折起，可依使用張數入住不同房型。
🟡餐飲券：
為迎戰年底桌菜聚餐需求，台北圓山大飯店推出展場限定的「平假日圓山御廚純天然珍鮮饗宴」，10人桌菜優惠售價21,800元，享折扣83折。凡賓客於展場現場購買「平假日圓山御廚純天然珍鮮饗宴」，即加贈要價1060元的「圓山無添加調味三寶食在健康禮盒」1組，以及5000元的宴席當日預約導覽圓山東密道10位，無論是家庭歡聚、老友敘舊或公司聚餐都是不錯的選擇。
另外還有深受喜愛的「平假日金龍餐廳片皮鴨四人分饗券」每張售價3,980元，享折扣57折；「平日松鶴餐廳自助午晚餐單人券」，一本10張售價9,990元(原價15,488元)，購買一本（10張）即加贈原價1,408元的「平日松鶴餐廳自助午晚餐單人券」1張，相當於65折的超值優惠；千元有找的「中式早、午茶/英式下午茶聯合餐券 (三擇一)」，超輕鬆入手價899元；圓山牛排館推出「平假日圓山牛排館海陸雙人套餐券」，每張只要2,599元，享折扣57折。
寒舍集團
這次ITF台北國際旅展商機戰場，寒舍集團旗下5家飯店都將參戰，首次推出五館聯合住宿券，下殺史上最低17折，餐券優惠63折起。值得一提的是，寒舍集團搶先在11日至11/13晚上11：59推出線上旅展，以及在10/28至11/13在台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗與礁溪寒沐酒店4飯店內，皆設置期間限定「寒舍旅展快閃櫃」，不用到展場人擠人就能輕鬆選購旅展商品，活動僅限17天，要買要快。
除了萬眾矚目的5館聯合住宿券，寒舍集團也推出超值餐券的選擇，在線上旅展就可以買到。像是由連年銷售冠軍的東西區Buffet雙天王祭上超值優惠：台北喜來登「十二廚平日自助午餐雙人券」2,300元起，台北寒舍艾美「探索廚房平日雙人自助下午茶券 」1,760元起，每人超值價880元起。打卡熱點寒居酒店「BeGood雙人海陸分享餐」，原價4,279元，下殺2,980元，現享7折優惠；寒舍艾麗「LA FARFALLA義式餐廳自助餐假日肉食主義下午餐券」超值價880元，加碼推薦礁溪寒沐「MU TABLE下午茶+寒沐會館套票」699元（等於65折），通通千元不到就可享受頂級美味。
遠東香格里拉
這回遠東香格里拉聯合台北、台南兩館，以及美食新地標Mega50三館聯合推出旅展優惠，即日起到11/11在線上旅展同步開賣，以下分為三館亮點：
1. 台北遠東香格里拉：
歡慶國境解封，台北遠東香格里拉今年旅展特推各式優惠住宿券、餐券、健身按摩券，是歲末年終親友聚餐、企業尾牙春酒或是犒賞自己一整年辛勞的絕佳禮物。像是「豪華客房平日住宿」一晚含兩客早餐優惠價只要3,699元 （原價19,200元，等於19折），經典奢華的「雅仕套房雙人住宿」兩晚套券含兩客早餐，優惠價14,500元 （原價25,500元，等於現享28折）。
2. 台南遠東香格里拉：
看準解封內用客回流潮，首波優惠推出熱門餐券吸客，也為企業年終尾牙犒賞員工及送禮提供不同的選擇。包含聚餐首選遠東Cafe自助餐廳，分別有「平日午餐單人券五券組」優惠價3,900元(原價5,390、約72折)，以及「平日早餐雙人券雙券組」優惠價1,840元(原價2,816、約65折)；而歷年熱賣的醉月樓「櫻桃烤鴨．一鴨二吃」每張券1,680元(原價1,848、約9折)、憑券用餐加購櫻桃烤鴨第三吃可享9折優惠。
3. Mega50
新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」首推旗下三間人氣餐廳包括新北第一粵菜「望月樓」、雙北最高花園景觀餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」、以及全國最高自助餐廳「50樓Café」紛紛推出超值餐券，最低62折起！此外，10/21至11/11期間的每週五再加碼推出快閃搶購，最低5折起的限量餐券，心動的你千萬要把握機會搶得先機！
另外，遠東香格里拉更預告，11/4至11/7日的國際旅展現場，消費者只要額滿9999元就能獲得抽獎券一張，於每天下午五點準時抽出，抽獎時程如下，切記看準目標才能把心儀大獎抽回家！
11月4日(週五) 蘋果AirPods Pro 第二代 (價值7,490元)
11月5日(週六) 台北遠東香格里拉總統套房住宿一晚含兩客早餐 (價值263,225)
11月6日(週日) Samsung Galaxy Z Flips3 5G 摺疊手機 (價值30,888元)
11月7日(週一) 蘋果iPhone14 Pro Max 512GB (價值49,400)
台北萬豪酒店
台北萬豪酒店線上旅展自10/17中午12時至11/7晚間11時59分止搶先開跑，祭出空前優惠攬客。首次推出線上旅展限定「Garden Kitchen平日午餐自取美饌單人券」限時買一送一優惠，於指定星期五10/21、10/28中午12時準時開搶，原價2,816元，限時搶購只需 1,408元，每日限量50組，售完即止要搶要快！
另外針對實體國際旅展萬豪酒店也祭出預告，集結館內景觀客房與旗下三間餐廳推出8款超值優惠，平假日住宿券最低下殺22折、餐券53折起。今年首度攜手人氣高空景觀餐廳INGE’S Bar&Grill推出「INGE’S探索假期」一泊二食住宿券，旅展限定價6,199元，約27折。以及農曆春節不加價的「豪享天際」一泊一食住宿券，旅展價5,566元，約22折。餐券主打「千元有找」Garden Kitchen平日午餐自取美饌 899元及Lobby Lounge平假日美國爐烤肋眼牛排套餐899元再享買五送一等超值優惠。