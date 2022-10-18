名家論壇》木夫／盧秀燕手牽手高虹安，當然就為選總統

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也正因為盧秀燕懷有總統夢，她知道她必須營造出可以跟侯友宜相抗衡，而且能夠超越侯友宜的政治版圖。這有兩個關鍵，第一個就是讓自己成為正藍軍以相較藍皮綠骨的侯友宜，第二個是獲得郭台銘的支持。而第二個關鍵也就是盧秀燕會跟高虹安手牽手的最大原因。
眾所皆知，雖然高虹安身披著民眾黨的旗幟，但是她背後真正的老闆叫做郭台銘。幫高虹安，就是幫郭台銘，能幫高虹安當選新竹市長，就是讓郭台銘欠個人情。
高虹安說她是以立委身分辦理考察邀請盧秀燕市長，而盧秀燕也表達她們是市政交流，不是站台，這種話連小學生都騙不了，難道民進黨立委以同樣模式邀請，盧市長也會到嗎？耐人尋味的是，誰促成這一局？
高虹安若要贏得新竹市長選舉，鐵定必須要能夠搜刮到國民黨的選票，而最有效的方式就是有國民黨政治人物拉抬。所以，這一局是高虹安有求於盧秀燕，但是光憑高虹安自己是請不動盧的。盧秀燕肯大費周章、得罪黨內同志搞這一齣，絕對不是因為認為高虹安多優秀，是看在郭台銘的面子，著眼於郭台銘在藍營以及中間選民的票房，當然還有郭的財力，未來若是郭台銘不選總統，而能獲得其支持，絕對有助盧參選總統，是一顆超級大力丸。
然而是否有誰居中牽線，目前還尚不得而知，但是樂見這一局的國民黨人可不少，尤其是對侯友宜不滿，想要在2024另拱她人的國民黨大老。
比如前總統馬英九就是一個，當時國民黨發起四大公投，全力衝刺催票，但是身為新北市長的侯友宜始終不表態，甚至表達反核，把馬英九氣得不得了，直接公開批評侯友宜不懂核安。
總結來說，盧秀燕手牽手高虹安，是盧的政治計算展演，是盧為私己的總統夢而犧牲黨內同志。而這也跟她常被稱為中央處理器的政治風格是如出一轍，不理性討論公共政策，只看政治利益計算，凡出事都怪中央，有責任都算中央，比如為了解決台中空氣汙染，台中電廠務必要加速以氣換煤，但是盧秀燕把台中的空氣品質改善當成政治操作，就為了塑造自己的英雄形象，寧犧牲台中市民健康，硬是阻擋興建燃氣一年多。
最後，要奉勸盧秀燕一件事，政治不該只剩計算，政治要對得起選民，妳現在參選的是台中市長不是總統，請面對市政議題別再閃躲。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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