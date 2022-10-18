因疫情受困肯亞！英44歲婦離奇身亡 家屬：生前曾入邪教
來自英國萊斯特（Leicester）的44歲婦女旺德瓦拉（Lutfunisa Kwandwalla），2019年前往非洲肯亞探望丈夫的家人，卻因新冠疫情而受困當地，並在2020年離奇死亡。她的家人不相信她是自然死亡，甚至踢爆她生前曾在肯亞加入邪教組織，在經過約2年的奮鬥後，現在終於爭取到開啟家人死因的調查。
根據《每日郵報》報導，旺德瓦拉於2019年前往肯亞，因新冠疫情全球大爆發，諸多封鎖規則和旅行限制，導致她被困在肯亞，後來不知怎麼地，就加入當地一個邪教組織，直到2020年，旺德瓦拉被發現死於肯亞東部沿海城市蒙巴薩1位「精神領袖」的家中，當地官員聲稱她是「自然死亡」，既沒有對她的死因進行調查，也沒有逮捕任何人。
好好1個人突然就這麼沒了，旺德瓦拉的親屬不服，跨海發起訴訟，終於迫使肯亞當局挖掘並檢驗旺德瓦拉的遺體，看是否有他殺的跡象。旺德瓦拉的弟弟阿德曼尼（Imran Admani）聲稱，姊姊是被邪教成員殺害，葬禮之所以倉促進行，就是為了隱瞞她被謀殺的證據。
阿德曼尼表示，等了2年，法院的命令終於讓正義有機會彰顯，是個激動人心的時刻，現在他們只希望驗屍報告能還家屬1個公道，證明旺德瓦拉實際上是邪教的受害者，以及釐清她生前究竟遭遇過什麼事。
※【NOWnews 今日新聞
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