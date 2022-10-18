為減稅計畫道歉！英相特拉斯稱政府「走得太快、太遠」
英國首相特拉斯（Liz Truss）就職月餘，撤換財政大臣克夸滕、推出減稅方案卻引發金融危機、英鎊狂貶，新任財政大臣杭特（Jeremy Hunt）昨（17）緊急宣布取消減稅方案，特拉斯在民怨四起、黨內逼宮雙重壓力下坦言犯錯「是我們操之過急了」，但也強調自己並不打算辭職。
根據英國廣播公司（BBC）報導，特拉斯17日與部分保守黨議員的會議中坦言，自己領導的政府在「迷你預算」的制定犯了錯，並稱過去一個月確實並不完美，「政府走得太遠和太快」，她表示明白自己必須改變方向，因此已糾正錯誤任命杭特出任財政大臣，且稱不改變方向是不負責任。
前外交大臣杭特上任後撤銷了幾乎所有計畫的稅收計畫，包含所得稅基本稅率調降、股利稅調降、遊客增值稅退還、酒精稅稅率凍結等政策都將取消。而英國市場也在第一時間給予積極反應，英國政府的債券、貨幣和股票當地第一時間出現上漲趨勢。
即便如此，杭特仍保留如花稅、國民保險減免、取消銀行家獎金上限等能替政府省下320億英鎊的改革計畫。然而保守黨高層仍稱400億英鎊的「財政黑洞」依舊存在，超過百名保守黨議員更打算向「1922委員會」主席布萊迪提交對特拉斯的不信任函，這可能使特拉斯成為英國史上最短命的首相，特拉斯則堅稱不會辭職，將帶領保守黨參加下一屆大選。