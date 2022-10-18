朱芯儀抗乳癌超艱辛！衛斯理廁所偷哭　她一句話激勵老公

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朱芯儀說道，由於當下衝擊太大，因此自己也沒有多做檢查或詢問第2醫囑的意見，馬上開始進行療程，不過從術前的化學治療、手術切除腫瘤、到現在接近尾聲的術後治療等費用都相當昂貴，雖然經過手術後已達完全病理缓解．但還需要進行數次標靶藥物治療，而在費用負擔上，由於大部分的標靶藥物並無健保給付，因此標靶藥物一次就要價6萬多元，手術完成之後仍要持續施打標靶藥物．相關治療總計來可以花費到百萬元左右，加上前陣子因疫情無法正常工作，經濟壓力水漲船高。以上問題是眾多患者都深可體會到的心情壓力。
朱芯儀老公衛斯理指出，從父母親到老婆，自己已經歷3次親人罹癌的過程，尤其老婆確定罹患乳癌，家中一個相當重要的角色倒下後，各種壓力讓他喘不過氣，甚至感到焦慮，不過為了不把自身的負面情緒帶給老婆，他尺污選擇隱忍，直到某天自己在廁所偷哭被朱芯儀撞見，老婆得知他的情緒後卻反過來安慰：「哎呀又沒事，癌症遇到我，算它倒楣」，兩人這才真的敞開心懷共同面對問題，並將抗癌路上對生活帶來的種種阻礙理清楚，才讓小年清的他們更有方向。
對此中華民國乳癌病友協會副理事長何雪萍強調，多數年輕病人因受限經濟負擔而不使用自費藥物，可能因此錯失早期積極療的機會而增加後續轉移及復發的風險，呼籲社會及政府能重視病友的治療沉重負擔；林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶也指出，台灣乳癌的好發年齡比歐美早了10歲，年輕乳癌患者預後也有較差的情形，且相較於年長者確診後可能已經有一定的經濟基礎和子女幫忙負擔，年輕族群經濟壓力較大，還需面臨養與子女等壓力，「但比較有療效的藥物就是更貴，醫師也不能直接建議早期乳癌的患者使用較便宜的藥物，在臨床上很兩難」，因此期許健保能重視正值勞動年齡的年輕病友，給予更友善的醫療費用，也節省因為醫療所耗費的時間，讓他們能繼續為社會貢獻。