黃義交飽受憂鬱症所苦！醫師教「救命原則」：4句話別說

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1. 常感到情緒低落、沮喪或失望
2. 對日常活動失去興趣或樂趣
3. 體重顯著減輕或增加
4. 失眠或嗜睡
5. 極易激動或呆滯不想動
6. 疲累或失去活力
7. 精神無法集中，注意力減退
8. 無價值感或過度不適當的罪惡感
9. 反覆想到死亡或有自殺的念頭
楊聰財建議有憂鬱症困擾的民眾，可每日進行腹式呼吸、寫成就日記、感恩日記、多運動，甚至是在飲食上多補充香蕉、鮮奶、綠色蔬菜等，增加血清素的分泌量，有助於保持情緒正向。而上述的健康量表除了本人可測驗外，也可用來初步測驗親友的健康狀況，當親友疑似罹患憂鬱症，謹記「一問、二應、三轉介」原則，一為「主動關懷、積極傾聽」，二「適當回應、支持陪伴」、三「資源轉介，持續關懷」。
當對方出現自殺等負面想法時，不需要避諱談論此事，而是特別去聊他的計畫，只要相當具體、有可行性，就要尋求專業協助以免憾事發生。楊聰財也提醒，不要勸告對方「明天會更好」、「自殺不能解決問題」、「天將降大任於斯人，必先勞其筋骨」、「不要想不開」等等，這類型鼓勵的話反而在情緒漩渦中，讓憂鬱症患者備感壓力，容易造成反效果。
正確陪伴憂鬱症親友的方法，應該是同理心與支持，甚至無聲勝過有聲，只要讓對方知道他不孤單，遇到什麼問題都有人會支持，並且最好找幾個好友、親人輪流關心、照護，就可以改善憂鬱症的狀況。楊聰財最後也提醒，「 能睡、能吃、能動、能笑」就是身心健康的維持原則。
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