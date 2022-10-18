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黃義交飽受憂鬱症所苦！醫師教「救命原則」：4句話別說

▲ 前立委黃義交疑因憂鬱症所苦墜樓身亡，讓民眾感到詫異及不捨，也喚醒對心靈健康的重視程度。（圖／翻攝自黃義交臉書）
▲ 前立委黃義交疑因憂鬱症所苦墜樓身亡，讓民眾感到詫異及不捨，也喚醒對心靈健康的重視程度。（圖／翻攝自黃義交臉書）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-18 13:19:55

前立委黃義交、歌手艾成都疑似生前都飽受憂鬱症困擾，讓民眾感到詫異及不捨，也喚醒對心靈健康的重視程度。自殺防治學會理事、開業精神科醫師楊聰財呼籲，有憂鬱症傾向可透過簡式健康量表像DSM-IV、心情溫度計等自行檢測，若情況嚴重就要儘快尋求專業醫師協助。對一般民眾來說。當身邊有憂鬱症親友，建議務必要關心他的「自殺想法」，當病友計畫完善且有可行性時，就要提高警覺要協助就醫，避免悲劇發生。另一方面，在勸導憂鬱症患者時，勸導方式也很重要，像是「自殺不能解決問題」這種話語盡量別說出口，以免患者深陷情緒，反而容易造成反效果！

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▲有憂鬱症傾向的民眾，可自行透過簡式量表測驗。（示意圖／取自photo AC）
▲有憂鬱症傾向的民眾，可自行透過簡式量表測驗。（示意圖／取自photo AC）
楊聰財指出，憂鬱症是可以治療、治癒的，且成功率達80%以上，及早辨識出自己的精神狀態是否有異常就相當重要。如果發現自己可能身陷憂鬱困擾，可透過國際認可的自我測驗方式DSM-IV，來評估自己的心靈健康程度。DSM-IV測驗量表中的9症狀，若每天出現至少5項時，尤其是有徵狀1或2徵狀包含在時，就要找專業人員做進一步的協詢：

1. 常感到情緒低落、沮喪或失望
2. 對日常活動失去興趣或樂趣
3. 體重顯著減輕或增加
4. 失眠或嗜睡
5. 極易激動或呆滯不想動
6. 疲累或失去活力
7. 精神無法集中，注意力減退
8. 無價值感或過度不適當的罪惡感
9. 反覆想到死亡或有自殺的念頭

楊聰財建議有憂鬱症困擾的民眾，可每日進行腹式呼吸、寫成就日記、感恩日記、多運動，甚至是在飲食上多補充香蕉、鮮奶、綠色蔬菜等，增加血清素的分泌量，有助於保持情緒正向。而上述的健康量表除了本人可測驗外，也可用來初步測驗親友的健康狀況，當親友疑似罹患憂鬱症，謹記「一問、二應、三轉介」原則，一為「主動關懷、積極傾聽」，二「適當回應、支持陪伴」、三「資源轉介，持續關懷」。

當對方出現自殺等負面想法時，不需要避諱談論此事，而是特別去聊他的計畫，只要相當具體、有可行性，就要尋求專業協助以免憾事發生。楊聰財也提醒，不要勸告對方「明天會更好」、「自殺不能解決問題」、「天將降大任於斯人，必先勞其筋骨」、「不要想不開」等等，這類型鼓勵的話反而在情緒漩渦中，讓憂鬱症患者備感壓力，容易造成反效果。

正確陪伴憂鬱症親友的方法，應該是同理心與支持，甚至無聲勝過有聲，只要讓對方知道他不孤單，遇到什麼問題都有人會支持，並且最好找幾個好友、親人輪流關心、照護，就可以改善憂鬱症的狀況。楊聰財最後也提醒，「 能睡、能吃、能動、能笑」就是身心健康的維持原則。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
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※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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