號召青年漆牆　青民協預告「修憲前進基地」成立

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今天有來自全台不同縣市約20位高中生與大學生，人手一支刷子和油漆桶，共同為「修憲前進基地」漆上顏色。
青民協理事長張育萌表示，18歲公民權為全台首次修憲複決案，更是與青年高度相關的議題，在修憲的過程中，年輕人沒有缺席，分別在北、中、南、東各縣市親自走入車站、市場與長輩溝通。張育萌提到，一路以來吳崢都非常支持18歲公民權，不僅掛出看板，更提供空間做為修憲前進基地，盼讓更多人關注該議題，一起在11月26日投下同意票。
吳崢表示，青年參政不該嘴上說說，而是需要更多行動，實際走入市民的生活中，才能有效的推動議題，「年底除了候選人外，還有一張會影響台灣未來10年、20年的修憲複決同意票」。他盼釋出空間，成為未來修憲行動的總基地，讓學生可以自由使用，舉辦論壇與活動，將修憲的能量越衝越高。
台師大學生許靜玟指出，年底的修憲複決案，就是要改變青年權利義務不對等的現況，她呼籲各黨派候選人共同推動18歲公民權，「這並不是年輕人或特定候選人的義務，而是全台灣每個人在這座島嶼上，都應該要注意到的事情」。她說，「這一票並不只是為了年輕人，而是為了台灣的未來」，呼籲民眾年底出門投下同意票。
張育萌表示，現今所有民主國家都是18歲可以投票，唯獨台灣不是，「台灣落後國際將近50年之久」，年底的修憲案不只讓青年能一同參加公共事務，更希望台灣能跟上國際腳步。他期待，透過修憲前進基地，讓台灣的公民社會可以一起使用這個空間，未來在基地內會策展、辦理講座、學生社團活動等。