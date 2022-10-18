政壇菜鳥這手勢讓人驚了！蔡其昌爆莊競程拜票「很嗆」

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莊競程說，自己在交大研究所任教時，被學生封為「流氓博士」，還曾向學生嗆聲單挑，陳柏惟和蔡其昌驚呼：「蛤？真的假的完全看不出來！」
莊競程說，學生修課之初，自己會把醜話說在前頭，強調「無法達到要求別來跟我的實驗室，否則可能畢不了業」，他要求先自行讀通原理再著手做實驗，被一名學生拒絕，事後實驗果然因他卡關，學生在師生群組抱怨，指老師什麼都沒有教就要他做，他卻認為問題在學生身上，「一陣五四三之後，我說你現在馬上給我下來，我到廣場等你！」
其他人極力勸阻這名學生別接受單挑，「莊老師是說真的！你千萬別下去！」「他真的會打你！」陳柏惟大喊「喔你金派！（台語「很凶」之意）」，莊競程則認為，教學要拿出態度，學生不超越他的底限都沒事。
蔡其昌則加碼爆料，指莊競程2019年獲民進黨提名，以學者身份參選立委，挑戰尋求連任的國民黨立委沈智慧，當時蔡其昌已是立法院副院長，38歲的莊競程在地方幾乎沒有知名度。
某次陪莊競程在街頭拜票，蔡其昌遠遠看到有人高舉右手比倒讚。「遊行拜票遇到民眾不理性、比中指什麼的在所難免」，他說自己從政多年，對此不以為意，沒想到隊伍走到對方面前時，政壇菜鳥莊競程直接比倒讚回應對方，蔡其昌再強調一次：「是他自己在比喔！」這時他才見識到這位新人「表面看起來溫和斯文、骨子裡很硬」，也是這樣的態度，讓他連連獲得公督盟評鑑優秀立委。