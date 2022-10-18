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政壇菜鳥這手勢讓人驚了！蔡其昌爆莊競程拜票「很嗆」

▲3年前莊競程初次競選時，蔡其昌曾多次陪他掃街。（圖／翻攝莊競程臉書，2022.10.18）
▲3年前莊競程初次競選時，蔡其昌曾多次陪他掃街。（圖／翻攝莊競程臉書，2022.10.18）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-18 13:18:47

民進黨台中市長候選人蔡其昌昨晚邀請立委莊競程開直播，兩人被陳柏惟問及之前在大學教書時，是否曾被學生取綽號？蔡其昌表示沒打聽過，莊競程自曝他在交大任職時被封「流氓教授」，還曾嗆學生要單挑。蔡其昌加碼爆料，學者形象的莊競程外表斯文，掃街時遇到民眾舉手比倒讚，竟然還會比回去！

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由陳柏惟主持的昌字號消夜食堂，每星期邀請一位立委和蔡其昌深夜對談。之前張廖萬堅開啟爸爸經話題，和蔡其昌聊到停不下來，昨（17）晚換莊競程上陣，兩人都有在大學教書的經驗，聊到誰在學校比較「狠」，每年都會當掉學生的蔡其昌，自認完全望塵莫及。

▲蔡其昌和莊競程在直播中大聊以前在大學教書的趣事。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.10.18）
▲蔡其昌和莊競程在直播中大聊以前在大學教書的趣事。（圖／翻攝蔡其昌臉書，2022.10.18）
莊競程說，自己在交大研究所任教時，被學生封為「流氓博士」，還曾向學生嗆聲單挑，陳柏惟和蔡其昌驚呼：「蛤？真的假的完全看不出來！」

莊競程說，學生修課之初，自己會把醜話說在前頭，強調「無法達到要求別來跟我的實驗室，否則可能畢不了業」，他要求先自行讀通原理再著手做實驗，被一名學生拒絕，事後實驗果然因他卡關，學生在師生群組抱怨，指老師什麼都沒有教就要他做，他卻認為問題在學生身上，「一陣五四三之後，我說你現在馬上給我下來，我到廣場等你！」

其他人極力勸阻這名學生別接受單挑，「莊老師是說真的！你千萬別下去！」「他真的會打你！」陳柏惟大喊「喔你金派！（台語「很凶」之意）」，莊競程則認為，教學要拿出態度，學生不超越他的底限都沒事。

▲蔡其昌13日的樂成宮造勢晚會，是莊競程（左）第一次主持大型活動。（圖／翻攝莊競程臉書，2022.10.18）
▲蔡其昌13日的樂成宮造勢晚會，是莊競程（左）第一次主持大型活動。（圖／翻攝莊競程臉書，2022.10.18）
蔡其昌則加碼爆料，指莊競程2019年獲民進黨提名，以學者身份參選立委，挑戰尋求連任的國民黨立委沈智慧，當時蔡其昌已是立法院副院長，38歲的莊競程在地方幾乎沒有知名度。

某次陪莊競程在街頭拜票，蔡其昌遠遠看到有人高舉右手比倒讚。「遊行拜票遇到民眾不理性、比中指什麼的在所難免」，他說自己從政多年，對此不以為意，沒想到隊伍走到對方面前時，政壇菜鳥莊競程直接比倒讚回應對方，蔡其昌再強調一次：「是他自己在比喔！」這時他才見識到這位新人「表面看起來溫和斯文、骨子裡很硬」，也是這樣的態度，讓他連連獲得公督盟評鑑優秀立委。

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