二十大拒絕替習「鼓掌」　中共105歲元老宋平何許人也？

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生於1917年的宋平是山東人，1935年考入北京的清華大學後加入了中共，他曾擔任過周恩來的政治秘書，也在東北擔任過宣傳部長、秘書長等要職，後來愈爬愈高從甘肅等地方重要官職進入高層核心圈，直到1987年宋平出任中組部部長，正式成為政治局委員；1989年六四事件發生後，與江澤民一同輩增選為中共中央政治局常委，成為「正國級」領導人有著豐富的領導與政治經驗，因此負責主管黨務工作，一直到1992年才退休。
宋平是目前曾任中國共產黨和國家領導人中最年長者，也是唯一一位在20世紀20年代之前出生者，與中共第一至三代領導層均有深厚淵源，主政甘肅期間也大力提拔和舉薦早年在甘肅工作的胡錦濤。2003年，宋平等諸位黨內元老要求江澤民全面退休，並將黨總書記、國家主席等職務讓給胡錦濤，可說宋平替胡錦濤成為中共第四代最高領導人打下重要基礎外，更替他清空了登位的最後一段路，宋平為此被許多人稱為中共政壇最大伯樂。
不過其實宋平與習近平也並不陌生，甚至可以說兩人之間頗有淵源。習近平的父親習仲勛曾經擔任國務院副總理兼祕書長，而當時宋平是中共國家計委副主任，也就是說兩人早在工作上有聯繫，是「同事」身分；習近平成為最高領導人後，宋平2014年就曾罕見地以中共元老身分替他「站台」，也曾出席慈善活動替貧困地區學子取名「圓夢班」，呼應習近平提出的所謂「中國夢」。
中國在實施改革開放前，宋平堅定支持「實踐是檢驗真理的唯一標準」，而改革開放是習近平和總理李克強過去這十年來不斷角力的執政路線，如今中國被解讀為重回閉關鎖國的保守路線，和過去的「改革開放」出現矛盾，例如新冠疫情之下的習近平一派堅持動態清零，並以此為政績居傲，不顧經濟持續下滑頹勢；李克強則多次在公開場合稱要堅持「改革開放」，強調要「穩住經濟大盤」。
過去宋平因逼江澤民全面退位而聞名，已故領導人鄧小平曾稱他為「老夥計」，深諳中共黨內鬥爭精髓。當時他呼籲江澤民全面退休，背景是江澤民已將總書記和國家主席職位讓給了胡錦濤，但仍霸著中共中央軍事委員會主席的職務，但在宋平領導的若干黨內元老要求下，江澤民才在將近1年半後真正放棄了他的軍職。