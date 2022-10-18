劉揚偉：鴻海做電動車優勢有2　盼市場規模達1兆元

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至於台灣產能部分，會跟裕隆三義廠採取BOL（Build-Operate-Localize，營運本地化）合作，美國俄亥俄州廠年產能約5到60萬，泰國預計2024年開出15到20萬台產能，將陸續在2023、2024年展開。除了台灣、美國與泰國之外，目前也正與印尼和印度洽談BOL模式，與當地夥伴建構製造能力。
劉揚偉表示，目前MIH共有近2500個會員，下個月11月18日DEMO DAY車型計畫，將展示會員提供零組件整車的車型，希望這種車型可以使用超過5成（目前近6成）MIH會員供應的零組件，包括MODEL C、B與MODEL V。
劉揚偉強調，鴻海是CDMA公司，提供的是平台整車設計跟製造的服務，同業也很有可能是供應商，希望能一起加入平台、宣傳這個平台。他指出，過去手機與PC產業，決定權就是在於平台，現在電動車領域，希望大家一起加入平台，一起來共同定義這個平台，唯有這樣在電動車領域上才有話語權，才可創造更大的價值，並將平台行銷到全世界。
至於市占率，劉揚偉表示希望2025 年拿下全球5% 市占率目標不變，市場規模能取得新台幣1兆元的目標，長期目標則期盼鴻海在電動車領域能做到集團在資通訊產業的成果。
另外，針對今日發表的MODEL C、B與MODEL V，若用一個字來形容各式車款，劉揚偉表示MODEL C是「快」、MODEL B是「美」、MODEL V是「力」。至於分別的量產時間，MODEL C主要是明年量產，但確切時程得看客戶納智捷，MODEL B則估後年量產，至於各式車款的價格要看客戶最後的定價。
而有媒體提問，MODEL V是台灣第一輛自主開發、設計的電動皮卡車，但在市場上同類型的車款也很多，鴻海優勢在哪邊？劉揚偉表示，市場上的品牌商都是潛在客戶，鴻海是要展現自己有做皮卡的能力，希望品牌能與鴻海接洽，把設計製造交給他們，品牌商就可以將心力放在他們在行的行銷與服務上。