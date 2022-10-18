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劉揚偉：鴻海做電動車優勢有2　盼市場規模達1兆元

▲鴻海董事長劉揚偉在鴻海科技日媒體問答時表示，鴻海做電動車的優勢在於垂直整合及全球供應鏈管理的能力。（圖／記者許家禎攝，2022.10.18）
▲鴻海董事長劉揚偉在鴻海科技日媒體問答時表示，鴻海做電動車的優勢在於垂直整合及全球供應鏈管理的能力。（圖／記者許家禎攝，2022.10.18）

記者許家禎／台北報導

2022-10-18 13:30:42

鴻海科技日今（18）日登場，現場發表MODEL C、MODEL B與MODEL V三款車。會後記者會上，董事長劉揚偉表示鴻海做電動車的優勢在於垂直整合及全球供應鏈管理的能力，競爭對手要把這兩個能力建立好，其實沒那麼容易。另外，他也透露新車量產的時程，至於價格就得看品牌商最後的決定。劉強調，2025 年拿下全球5%市占率目標不變，並期盼市場規模能取得新台幣1兆元的目標。

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針對做電動車的優勢，鴻海董事長劉揚偉指出，跟鴻海做ICT一樣，優勢在於垂直整合及全球供應鏈管理的能力，競爭對手要把這兩個能力建立好，其實沒那麼容易，鴻海有信心透過MIH平台把這些零組件標準化、模組化，藉此擴大潛在商機。

至於台灣產能部分，會跟裕隆三義廠採取BOL（Build-Operate-Localize，營運本地化）合作，美國俄亥俄州廠年產能約5到60萬，泰國預計2024年開出15到20萬台產能，將陸續在2023、2024年展開。除了台灣、美國與泰國之外，目前也正與印尼和印度洽談BOL模式，與當地夥伴建構製造能力。

劉揚偉表示，目前MIH共有近2500個會員，下個月11月18日DEMO DAY車型計畫，將展示會員提供零組件整車的車型，希望這種車型可以使用超過5成（目前近6成）MIH會員供應的零組件，包括MODEL C、B與MODEL V。

劉揚偉強調，鴻海是CDMA公司，提供的是平台整車設計跟製造的服務，同業也很有可能是供應商，希望能一起加入平台、宣傳這個平台。他指出，過去手機與PC產業，決定權就是在於平台，現在電動車領域，希望大家一起加入平台，一起來共同定義這個平台，唯有這樣在電動車領域上才有話語權，才可創造更大的價值，並將平台行銷到全世界。

至於市占率，劉揚偉表示希望2025 年拿下全球5% 市占率目標不變，市場規模能取得新台幣1兆元的目標，長期目標則期盼鴻海在電動車領域能做到集團在資通訊產業的成果。

另外，針對今日發表的MODEL C、B與MODEL V，若用一個字來形容各式車款，劉揚偉表示MODEL C是「快」、MODEL B是「美」、MODEL V是「力」。至於分別的量產時間，MODEL C主要是明年量產，但確切時程得看客戶納智捷，MODEL B則估後年量產，至於各式車款的價格要看客戶最後的定價。

而有媒體提問，MODEL V是台灣第一輛自主開發、設計的電動皮卡車，但在市場上同類型的車款也很多，鴻海優勢在哪邊？劉揚偉表示，市場上的品牌商都是潛在客戶，鴻海是要展現自己有做皮卡的能力，希望品牌能與鴻海接洽，把設計製造交給他們，品牌商就可以將心力放在他們在行的行銷與服務上。                                                                                     

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