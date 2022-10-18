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挺18歲公民權　議員：公車廣告宣傳

▲中市議員張家銨將自己原有的公車廣告加入支持18歲公民權的看板(圖／張家銨提供2022.10.18)
▲中市議員張家銨將自己原有的公車廣告加入支持18歲公民權的看板(圖／張家銨提供2022.10.18)

記者柳榮俊/台中報導

2022-10-18 13:35:51

中選會上週公告攸關18歲公民權的「憲法修正案公民複決第1案」，各政黨、候選人皆密集進行宣傳活動。其中，台中市議員張家銨將自己原有的公車廣告加入支持18歲公民權的看板，今(18)至台中客運停車場與自己的公車廣告合影，希望讓更多年輕學子和其家長知道，國家青年是有能力決定自己的未來。

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張家銨表示，會在公車廣告掛上支持18歲公民權的看板，也是看準所選93路公車沿途行經龍津高中、大道國中、追分國小、龍山國小、清水高中、大甲高中等學區。雖然他們目前沒有投票權，但希望能藉此鼓勵他們，讓年輕人知道，18歲公民權的推動不是只有青年朋友用力喊、用力推而已，在社會上還有一股聲音是支持他們的。


張家銨認為，自己身為政治人物也應該要多做些什麼。想告訴大家，如今社會的發展和教育環境不斷提升，相信現在的年輕朋友絕對是更有能力為自己做出決定。


張家銨更說，在1126號的投票，除了市長、議員、里長三張選票之外，還有一張選票是憲法修正案的公民複決。此次投票也有兩大意義，一是臺灣憲政史上第一次修憲案的公民複決，過去都是國大代表投票，從來沒有過民眾擁有改變憲法的時刻，因此非常具有歷史意義。若是成功了，也將是臺灣透過修改憲法，邁向國家正常化的重要過程。


張家銨也說，除了對臺灣是重要的一票，另一個意義為，這一票更是給我們的未來，讓更多年輕人有機會參與公共事務的決定，讓18歲的年輕人成為真正的公民，而他們絕對有能力承擔這個責任。因此自己也希望各位鄉親都能一同參與這歷史的一刻，在1126號當天，出門投票，也投下同意的一票。

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