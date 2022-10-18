挺18歲公民權　議員：公車廣告宣傳

中選會上週公告攸關 18 歲公民權的「憲法修正案公民複決第 1 案」，各政黨、候選人皆密集進行宣傳活動。其中，台中市議員張家銨將自己原有的公車廣告加入支持 18 歲公民權的看板，今 (18) 至台中客運停車場與自己的公車廣告合影，希望讓更多年輕學子和其家長知道，國家青年是有能力決定自己的未來。

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張家銨表示，會在公車廣告掛上支持 18 歲公民權的看板，也是看準所選 93 路公車沿途行經龍津高中、大道國中、追分國小、龍山國小、清水高中、大甲高中等學區。雖然他們目前沒有投票權，但希望能藉此鼓勵他們，讓年輕人知道， 18 歲公民權的推動不是只有青年朋友用力喊、用力推而已，在社會上還有一股聲音是支持他們的。

張家銨認為，自己身為政治人物也應該要多做些什麼。想告訴大家，如今社會的發展和教育環境不斷提升，相信現在的年輕朋友絕對是更有能力為自己做出決定。

張家銨更說，在 11 月 26 號的投票，除了市長、議員、里長三張選票之外，還有一張選票是憲法修正案的公民複決。此次投票也有兩大意義，一是臺灣憲政史上第一次修憲案的公民複決，過去都是國大代表投票，從來沒有過民眾擁有改變憲法的時刻，因此非常具有歷史意義。若是成功了，也將是臺灣透過修改憲法，邁向國家正常化的重要過程。