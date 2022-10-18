挺18歲公民權　議員：公車廣告宣傳

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張家銨表示，會在公車廣告掛上支持18歲公民權的看板，也是看準所選93路公車沿途行經龍津高中、大道國中、追分國小、龍山國小、清水高中、大甲高中等學區。雖然他們目前沒有投票權，但希望能藉此鼓勵他們，讓年輕人知道，18歲公民權的推動不是只有青年朋友用力喊、用力推而已，在社會上還有一股聲音是支持他們的。
張家銨認為，自己身為政治人物也應該要多做些什麼。想告訴大家，如今社會的發展和教育環境不斷提升，相信現在的年輕朋友絕對是更有能力為自己做出決定。
張家銨更說，在11月26號的投票，除了市長、議員、里長三張選票之外，還有一張選票是憲法修正案的公民複決。此次投票也有兩大意義，一是臺灣憲政史上第一次修憲案的公民複決，過去都是國大代表投票，從來沒有過民眾擁有改變憲法的時刻，因此非常具有歷史意義。若是成功了，也將是臺灣透過修改憲法，邁向國家正常化的重要過程。
張家銨也說，除了對臺灣是重要的一票，另一個意義為，這一票更是給我們的未來，讓更多年輕人有機會參與公共事務的決定，讓18歲的年輕人成為真正的公民，而他們絕對有能力承擔這個責任。因此自己也希望各位鄉親都能一同參與這歷史的一刻，在11月26號當天，出門投票，也投下同意的一票。