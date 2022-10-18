不再害怕居家傷口護理 整合照護模式體貼患者及家屬

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歲林先生有

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年糖尿病病史，伴隨中風、末期腎臟衰竭及下肢因周邊動脈阻塞等疾病，不久前接受下肢動脈血管成形術及植皮手術。出院返家後，因雙腳術後傷口未癒合，妻子不敢清洗傷口，導致癒合狀況不佳。傷口護理師於訪視時協助清潔，並指導妻子傷口照護方法。林先生在傷口護理師的照護指導下傷口恢復良好，護理師也規劃林先生常規復健治療，目前已經可以獨立自理日常生活及行走。

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奇美傷口照護中心於 2018 年響應世界衛生組織 (WHO) 倡議的「整合照護模式」，締造醫療、照護與社會福利三者的合作關係建置並落實執行「以病人為中心」。能早期發現病人問題，及時提供或轉介個案合適的醫療照護，並透過跨專科、跨職能的醫護人員合作，讓病人獲得完善的整合性照護服務。

奇美醫學中心傷口照護中心護理師魏秀慧說表示，隨著高齡化社會的來臨及長照的推展，慢性病伴隨其他共病日趨增加，慢性傷口的問題越來越複雜，但對於護理師、長照機構、社區、居家照顧服務員甚至是主要照顧者，也帶來了極大的衝擊。可能造成病人生活品質降低，額外增加龐大醫療費用、延長住院時間和增加感染風險。奇美傷口照護中心透過跨團隊的模式，打造出整合性服務，依據個人化提供最適切的傷口照護服務，於 106 年起積極與社區和機構建立聯絡網，將傷口照護落實於社區和機構，加強機構照服員及民眾對於傷口照護的重視，也讓資源較不足社區，擁有專業的傷口團隊照護，避免傷口之苦。

奇美醫學中心護理部督導李穎俐說明，奇美傷口照護中心護理團隊積極推動 E 化傷口照護模式於社區個案，擴展醫療照護的範圍，對行動或交通不便的個案，提供機動性更好的照護。自 106 年 6 月至 111 年 9 月底，已協助約 150 位社區個案，運用整合照護、視訊諮詢方式及配合居家護理師訪視，提供行動或交通不便個案的傷口居家照護。

▲圖為「醫用注射閥器件減壓裝置」(左)和「氧氣面罩配戴減壓裝置」已預計販售，造福更多的病人（圖／記者林怡孜攝，2022,10,18）