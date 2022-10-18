不再害怕居家傷口護理 整合照護模式體貼患者及家屬

我是廣告 請繼續往下閱讀
奇美傷口照護中心於2018年響應世界衛生組織(WHO)倡議的「整合照護模式」，締造醫療、照護與社會福利三者的合作關係建置並落實執行「以病人為中心」。能早期發現病人問題，及時提供或轉介個案合適的醫療照護，並透過跨專科、跨職能的醫護人員合作，讓病人獲得完善的整合性照護服務。
奇美醫學中心傷口照護中心護理師魏秀慧說表示，隨著高齡化社會的來臨及長照的推展，慢性病伴隨其他共病日趨增加，慢性傷口的問題越來越複雜，但對於護理師、長照機構、社區、居家照顧服務員甚至是主要照顧者，也帶來了極大的衝擊。可能造成病人生活品質降低，額外增加龐大醫療費用、延長住院時間和增加感染風險。奇美傷口照護中心透過跨團隊的模式，打造出整合性服務，依據個人化提供最適切的傷口照護服務，於106年起積極與社區和機構建立聯絡網，將傷口照護落實於社區和機構，加強機構照服員及民眾對於傷口照護的重視，也讓資源較不足社區，擁有專業的傷口團隊照護，避免傷口之苦。
奇美醫學中心護理部督導李穎俐說明，奇美傷口照護中心護理團隊積極推動E化傷口照護模式於社區個案，擴展醫療照護的範圍，對行動或交通不便的個案，提供機動性更好的照護。自106年6月至111年9月底，已協助約150位社區個案，運用整合照護、視訊諮詢方式及配合居家護理師訪視，提供行動或交通不便個案的傷口居家照護。
奇美傷口照護中心護理團隊2021年與奇美醫學中心3D列印團隊研發「可變換角度之減壓輔具」榮獲中華民國新型專利、台灣創新技術博覽會發明競賽-銅獎及綠點子發明暨設計競賽-銀牌獎，2022年與泰陞國際科技股份有限公司合作研發，「醫用引流管的固定減壓裝置」、「醫用注射閥器件減壓裝置」和「氧氣面罩配戴減壓裝置」，均已取得中華民國新型專利，同時榮獲2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽發明類社會組「金牌」一面及「銀牌」二面。目前「醫用引流管的固定減壓裝置」和「氧氣面罩配戴減壓裝置」已準備上架販售，造福更多的病人。