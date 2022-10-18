洗腎洗一半火警、地震怎麼辦？ 醫：千萬別拔針

近來地震頻傳，腎友們憂心洗腎遇到天搖地動該如何應變，病友也關心萬一遇到火警，應如何逃生？腎臟科醫師提醒，洗腎當下千萬不可自行拔針，以免造成生命危險，血液透析患者可依護理人員指示，鎖緊血液迴路管的管夾，腹膜透析患者則盡快停止機器運作，之後盡快疏散至安全處以暫時度過難關。

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亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，洗腎通常可分為「血液透析（洗腰子）」及「腹膜透析（洗肚子）」兩大類，前者是利用血液透析機將血液抽出過濾毒素與多餘水分，乾淨血液再循環送回體內，一般都會在醫院或診所執行；後者則是在腹膜腔注入透析藥水，以擴散作用移除水分移除與清除毒素，患者可在家中自己執行。

由於近來地震頻傳，讓不少腎友們憂心忡忡，詢問天災來臨該如何自處，林軒任表示，無論是血液透析或腹膜透析，一旦發生地震或火警時，患者都不可以自己亂拔針，否則可能會導致大量出血或空氣進入循環造成氣栓，而有生命危險，萬一碰上大地震，也必須由醫師或護理長現場決定是否能繼續洗腎，患者避免自行決定。

林軒任強調，一旦真的遇到大地震或火災無法留在室內，建議「血液透析」患者第一時間先按下血液幫浦機的暫停鍵，再將血液迴路管上共四個管夾鎖緊，夾住動靜脈端後，將管路與機器儘速分離，若患者平時能配合醫護人員指導練習，操作時間不到10秒鐘即可完成。

至於採用「腹膜透析」的患者，則可先停止機器透析，分離洗腎管路後，跑至安全處再放液即可，短期內可減為每天兩次腹膜透析。

但若地震來得既快又嚴重，患者本身沒有辦法完成上述操作流程，決定自行拔針逃生，林軒任則提醒拔針時需直接用力壓住針點加壓止血，以降低氣拴風險，避免生命遭受危害。