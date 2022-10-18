歐盟外長會維持對中關係3定義　但更強調競爭

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會前歐盟外交官向媒體釋放的訊息是將久違地「盤點」歐盟與中國關係變化，加上會前歐盟對外事務委員會（EEAS）發給成員國的參考報告措辭強硬，例如直指2019年的3定義已過時、建議將中國視為「全面競爭對手」。因此不少外媒揣測歐盟雖不致如外傳英國政府可能將中國定義為「威脅」，但可能重新定義對中關係。
不過，歐盟外長會結論維持了現有的「三位一體」定義。歐盟外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在外長會後向記者說明：「我們重新確認對中國的多面向態度是合適的，也就是你們知道的：（中國是）一個我們必須交往的夥伴（partner），一個難纏的競爭對象（competitor），越來越難纏，以及一個體制性的對手（systemic rival）。」
他說，歐盟需要與中國交往合作的最重要議題是氣候變遷，而當前歐洲對俄國天然氣的依賴殷鑒不遠，「我們必須避免創造新的（依賴）對象」。
在回答是否有會員國外長主張改變對中3定義、甚至將「對手」重要性放第一時，波瑞爾巧妙地說：「（3定義）中心位置是競爭對象，這肯定是最被強調的，因為中國今天發出的訊息是競爭的訊息。」他補充中國的競爭面向包括政治制度、經濟成就和在非洲、亞洲、拉丁美洲的布局。
波瑞爾還強調歐盟有很多問題需要和中國討論，「我們不能忽視中國的存在，沒有中國，世界上的大問題就沒有解決辦法」。他說歐盟會盡量在可交往的事情上與中國交往，但「此時可能最相關的角度是競爭」。
另根據政治新聞網站Politico報導，前述EEAS報告文件也提到北京升高對台灣的軍事威脅，建議歐盟勸阻、避免台海現狀惡化，包括明確提出若單方強制改變現狀將有何後果。（編輯：馮昭）1111018