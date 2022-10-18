中市停車格神秘「黑色餅乾」？　答案揭曉：地磁導航停車

台中停車格怎會有一塊「黑色餅乾」？很多開車民眾在台中停車時，發現地上出現內為黑色，外圈黃色的圓形物，好奇到底有什麼作用！台中市交通局為大家解謎，這是「地磁感測」設備，目前全市已建置6,500格地磁，提供24小時無間斷路邊停車格位即時資訊，節省車輛尋找車位時間及減少衍生廢氣排放，停車變聰明，邁向全面智慧化服務。





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交通局表示，停車不一定是一位難求，有時是不知道車格空位在哪裡，為讓民眾更好找到停車位，交通局在路邊高停車率、高周轉率的累進、差別費率車格，積極布建地磁設備，地磁除提供路邊車格資訊外，還可與停車開單作業結合，同步計算車輛停車時間。





交通局長葉昭甫表示，每一個建置在停車格內的地磁，有如停車的偵測雷達，確實掌握停車與開單收費現況，蒐集路邊車位即時資訊，回傳管理中心進行大數據分析，並作為路邊車位在席偵測依據，民眾透過「台中交通網APP」查詢路邊停車空位資訊，找車位看圖走，快速導航至目標車格。





「會思考的停車位！一格掌心大的地磁，也是台中市全面停車智慧化的超強『磁』場」，葉昭甫指出，地磁結合人工開單作業，效益包括提升路邊開單效率、提高停管基金收入、減少超商代收成本、增加行動支付比例，民眾於地磁加值應用路段使用行動支付或綁定金融電信自動代扣停車費，可享停車費「8折」優惠。





台中市停車管理處說，地磁試辦擴大到科博館、草悟道、經國園道、審計新村民生路、存中街以及美術園道等路邊車格，除了提供民眾路邊車格資訊，還能調查設有地磁路邊停車格的停車延時，了解駕駛人將車輛停在停車位上的時間，作為未來調整費率參考，及評估路邊停車格月票價格的合理性。





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