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祭祀公業派下員規定性別不平等？憲法法庭今辯論

▲祭祀公業派下員釋憲案，18日開庭辯論。圖為祭祖示意圖（圖／Shutterstock）
▲祭祀公業派下員釋憲案，18日開庭辯論。圖為祭祖示意圖（圖／Shutterstock）

記者潘千詩／台北報導

2022-10-18 14:12:31

《祭祀公業條例》有關派下員相關規定是否違反性別平等，憲法法庭今（18）日開庭辯論，有3名學者提意見書主張違憲，但主管機關內政部主張，若判決違憲將造成行政、司法資源大幅增加，並與多數民眾對祭祖的感情不符，絕非明智之舉。

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高雄陳姓女子的媽媽是獨生女，出嫁後因《祭祀公業條例》規定，不能被列名參加家族祭祀與財產分配，陳女等人提起訴訟，但法院引用祭祀公業規定，判決敗訴確定，陳女等人聲請釋憲，質疑為何男性結婚後可列名、女性不能，主張相關規定違反《憲法》男女平等。

全案爭點為《祭祀公業條例》第4條第1項後段規定「本條例施行前已存在之祭祀公業……無規約或規約未規定者，派下員為設立人及其男系子孫（含養子）」及同條第2項前段規定「派下員無男系子孫，其女子未出嫁者，得為派下員」是否違憲？

內政部主張，條例並非直接以性別做為分類標準，實質上是排除「未承擔祭祀者」派下權，而非「女性」；台灣民事習慣調查報告也指出，過去女子出嫁後即屬夫宗，對於母家無祭祀義務，而祭祀公業受習慣法上「宗族」影響深遠，如將女性追溯納入派下員，將與出嫁女性隨夫家祭祀、對本家無祭祀義務的傳統習俗，有所扞格。

內政部強調，該條例第4條設立意旨，是把原本具有「習慣法」位階的規範，提升至法律位階；立法者當年已知會有男女不平等、侵害女性子孫對祭祀公業財產權的指責，但一邊是「基本權保障」，一邊是「法安定性」與「法不溯既往」，經過價值權衡，已選擇「施行前」按照既成事實，「施行後」不分男女，屬最小侵害做法，並未違憲。

台北大學法律系副教授官曉薇主張，從行政機關近年來對《祭祀公業條例》的修法過程，足見相關規定明顯違反憲法性別平等的保障，然而長久以來歧視婦女的派下資格認定，不但從習慣變成法律，還透過法律的施行，繼續歧視婦女。

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