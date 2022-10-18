台北熊好券2.0開抽！6大QA必看：即刻登記、最高中兩千

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抽獎資格不限台北市市民，任何人以台北通APP，或是上網到熊好券2.0網站，用健保卡、自然人憑證或台北通（卡）會員登記，也可到7-11的ibon機台登記意願，通過3種管道都可參加抽獎。（中獎民眾必須是台北通APP會員，透過台北通APP使用票券。）
🟡什麼時候開始登記？
已在今（18）日下午開放登記，至10月24日晚上6點截止。下周二10月25日下午開始派券，中獎者收到票券後就能開始消費，熊好券可使用到12月18日，未使用完畢者將由系統全數回收。
🟡最多可拿到多少錢？
台北熊好券2.0分為6種票券，包括住宿券（500元×2張）、饗購券（100元×5張）、市集券（100元×10張）、運動券（100元×5張）、藝文券（100元×5張）、農好券（100元×5張），預計發行69.6萬份。登記意願時不用排序，民眾可直接「6選2」，若同時抽中住宿券與市集券，等於最多可拿到2000元。
🟡可以去哪些特約店家？
住宿券：特色安心旅宿
饗購券：零售及餐飲業店家
市集券：傳統市場、夜市、地下街
運動券：公有委外場館、民營運動場館、運動服務
藝文券：藝文產業相關店家
農好券：休閒農業業者經營場域
🟡熊好券2.0該怎麼用？
和去年一樣使用數位票券模式，下周二10月25日由律師見證在線上抽獎，10月24日前若已註冊台北通APP的中獎民眾，抽獎當天下午就會獲得票券。而上網或透過ibon登記的中獎民眾，最晚需在11月3日前註冊台北通APP會員（逾期未登記視為放棄資格），系統會在隔日派券。不管透過哪個管道登記，中獎者都必須使用台北通App才能把券花掉。
🟡這次有加碼嗎？
📍熊好特店禮：饗購券、藝文券、運動券都加碼特店禮，活動期間到特定店家搶先使用熊好券，消費同一票券滿3張者，可再獲得3張該等票券，名額有限，額滿為止。
📍百中選一禮：活動期間交易尾2碼為「00」的人，系統將再贈送1張該交易。