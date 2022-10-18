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《我可能不會愛你》男星驚爆婚變！老婆心碎喊：掰掰不送

▲男團「4ever」前成員拿鐵（許豪恩）與部落客「分手妹」陳佩佩結婚7年鬧婚變。（圖／翻攝自陳佩佩 newapplearial YouTube）
▲男團「4ever」前成員拿鐵（許豪恩）與部落客「分手妹」陳佩佩結婚7年鬧婚變。（圖／翻攝自陳佩佩 newapplearial YouTube）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-18 14:25:51

男團「4ever」前成員拿鐵（許豪恩）與部落客「分手妹」陳佩佩在2015年結婚，婚後幸福美滿，時常在社群媒體分享家庭生活。豈料，昨日雙方卻突然在IG限時發出「全黑文」，女方更貼出心碎圖案，表示「掰掰不送」，也坦言很多壓力是來自另一半，更宣布「我們的關係先按下暫停鍵」，讓外界紛紛猜測兩人是否鬧婚變。

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▲陳佩佩在IG發出全黑限時動態，表示「掰掰不送」，更直呼「我們的關係先按下暫停鍵」。（圖／翻攝自陳佩佩IG）
▲陳佩佩在IG發出全黑限時動態，表示「掰掰不送」，更直呼「我們的關係先按下暫停鍵」。（圖／翻攝自陳佩佩IG）
拿鐵從國外留學回台，除了參加節目《我愛棒棒堂》以外，也曾參與偶像劇《我可能不會愛你》演出，在劇中飾演林依晨的助理Nic，人氣飆升。他也與李迪恩、孫沁岳、簡宏霖組成男團「4ever」，不過婚後漸漸淡出演藝圈；「分手妹」陳佩佩之所以會爆紅，是因為2011年和當時的男友吵架鬧分手，上傳「邊哭邊化妝」的影片，在網路上迅速爆紅，豈料兩人如今卻鬧出「婚變」，也讓外界十分震驚。

▲男團「4ever」前成員拿鐵（許豪恩）與部落客「分手妹」陳佩佩疑似鬧婚變。（圖／翻攝自陳佩佩IG）
▲男團「4ever」前成員拿鐵（許豪恩）與部落客「分手妹」陳佩佩疑似鬧婚變。（圖／翻攝自陳佩佩IG）
事實上，在兩人傳婚變前幾天，陳佩佩就曾在IG發文，透露曾經遇到合約問題，在休息期間又二度流產，經歷過一陣子的低潮，「身心靈上都很崩潰，當時我的情緒真的非常難過也很低潮」，還好一年後，她仍樂觀面對，對工作仍有熱忱，因此決定復出，「一方面是沒有合約，我可以好好做自己，另一方面是我經歷了流產、情緒問題之後，更知道自己的自我價值，所以現在的我只想珍惜每一個當下、每一個機會以及每一個喜歡我的粉絲，希望你們也有感受到更真實的我」。

▲部落客「分手妹」陳佩佩2015年和拿鐵（許豪恩）結婚。（圖／翻攝自陳佩佩IG）
▲部落客「分手妹」陳佩佩2015年和拿鐵（許豪恩）結婚。（圖／翻攝自陳佩佩IG）
不過陳佩佩整篇文章隻字未提老公拿鐵，昨晚又突然發「全黑」限時動態，「掰掰不送」、「我是一個會把微小、美好事物放大來看的人，因此，大家可能常常看到我幸福美滿的一面，但我有許多壓力來源，是來自另一半。所以我決定，我們的關係先按下暫停鍵」。

▲拿鐵（許豪恩）和陳佩佩2015年結婚。（圖／翻攝自陳佩佩IG）
▲拿鐵（許豪恩）和陳佩佩2015年結婚。（圖／翻攝自陳佩佩IG）
而拿鐵也在昨日發出全黑限時動態，引發外界揣測，今（18）日更PO出「aint no stress. All heads.（我沒差，你們只會講）」的限時，似乎在回應女方說法，更將IG所有貼文刪除、頭貼換成小丑圖案，不過兩人真實感情狀態如何，目前仍不得而知。（編輯：郭佩蓉）

▲拿鐵（許豪恩）也在IG發出全黑限動。（圖／翻攝自拿鐵IG）
▲拿鐵（許豪恩）也在IG發出全黑限動。（圖／翻攝自拿鐵IG）
▲拿鐵把所有文章刪除，也將大頭貼換成小丑。（圖／翻攝自拿鐵IG）
▲拿鐵把所有文章刪除，也將大頭貼換成小丑。（圖／翻攝自拿鐵IG）
 

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