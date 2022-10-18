再說明高端疫苗採購爭議　指揮中心6點澄清：均接受監督

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二、 逾期罰款已依合約規定於今(2022)年3月24日繳納完成。
三、 疫苗採購「公文保存年限」非「合約保密期限」，合約保密期限到後就可公開相關內容。
四、 食藥署所有疫苗專案核准製造及輸入(EUA)審查會議均有錄音。
五、 政府採購疫苗係以保障人民健康為最優先，故購買各廠牌且足量疫苗供民眾多元選擇，民眾可依需求擇合適疫苗廠牌，出國與否非唯一考量。
六、 隨全球COVID-19疫情逐漸趨緩，且邊境相關管制逐步放寬，國際間亦朝向入境不限疫苗方式開放，目前國人主要往來國家中，僅美國須完整接種疫苗才能入境，其他國家多採出示疫苗接種紀錄或檢驗結果擇一即可入境，或均無限制。針對某些國家尚未將高端疫苗列為認可名單一事，相關政府部門也會持續與各國協商溝通。
指揮中心強調，COVID-19疫苗採購皆接受立法院監督，並成立疫苗採購調閱專案小組供立法委員調閱，同時接受審計部及監察院之查核及監督。少數人士在無事實根據下，任意不實揣測，皆與事實不符。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。