鴻海科技日登場　3款電動車特色一次看

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MODEL C做為MIH開放平台打造的首款電動車，由去年的參考原型車直接邁向今年的量產版，徹底展現了鴻海的造車能力，在0.28的低風阻值下，提供零百加速3.8秒的優異動能表現以及近700公里續航力的階段調教成果，滿足車主對於電動、經濟、多元、性能的期待。預計明年下半年品牌客戶就會陸續正式交付給車主。
電動皮卡MODEL V今日也同步登場，可視為鴻海完成乘用車及大型商用車中間拼圖的里程碑。MODEL V 是台灣第一台自行設計開發的電動皮卡，由鴻海加上MIH 聯盟夥伴的垂直整合應運而生。考量皮卡的使用定位，在設計上擁有高達1噸的載重能力及3噸的拖曳能力，優異的動力性能並具備全地形的穿越能力。
鴻海所打造的電動皮卡，採用兩廂式5人座的空間設計，環繞車身的感測器搭配電子後視鏡及顯示螢幕整合儀表板，提升安全性之餘，也為使用者增添智能科技感的體驗，能滿足駕駛者穿梭在都會城市和戶外山林間的各種需求。
而這次鴻海科技日也宣布了電動車軟體平台HHEV. OS，鴻海表示，為了降低進入電動車產業的門檻，鴻海公布HHEV.OS 來簡化軟體開發的複雜度，大幅縮短開發的時間。HHEV.OS具有優異的擴充性，符合車規安全，確保即時可靠的傳輸。透過 HHEV.OS 軟體平台，可以讓電動車設計者聚焦在最有價值的開發工作上，達到產品快速上市的目的。同時，鴻海也會向 MIH 提出申請，讓HHEV.OS成為 MIH 軟體開放平台的標準。
在關鍵零組件方面，今年HHTD22秀出自行開發製造的「EPS電動助力轉向系統」，相較於傳統 12V 電機，不僅升級至48V電機，體積同時縮小20%，且搭配ASIL D車輛安全完整性最高等級的控制器，展現鴻海在電機、車用 ECU、滾珠螺桿、機構等關鍵技術力。
現場同步端出具備安全、耐溫特性的乘用車固態電池，包含了無負極設計、能承受更高工作電壓的材料、以及特殊堆疊封裝等先進技術。零組件展區，端出兼具多種散熱底板結構，能因應電動車各類電力效能需求的碳化矽功率模組；以及電動車載充電器、充電樁、直流轉交流電逆變器、直流轉換器等應用元件；還有1200V SiC MOSFET 製程，呈現鴻海在電動車上下游佈局的完整性。