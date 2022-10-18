台中旅展衝商機　摸彩送機票住宿券好康獎不完

疫情趨緩，旅遊業磨拳擦掌衝一波商機，交通部觀光局參山國家風景區管理處聯合台中市政府、台中市產業故事發展協會及台中市樂活觀光產業聯盟協會等單位，在10月21日開幕的ATTA台中國際旅展舉辦聯合行銷，民眾只要於4天的旅展活動期間內，在四大展攤消費滿500元就可以獲得1次現場親自摸彩的機會，超過一百三十多項獎品隨到隨抽，參山處呼籲大家把握旅展促銷機會，多買多中，把台中-澎湖來回機票、飯店住宿券、泡湯券通通帶回家，在年底好好玩一波。

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參山處長曹忠猷表示，疫情趨緩、秋高氣爽正式出外旅遊好時節，參山處協助觀光圈業者衝一波國際旅展商機，舉辦消費滿額抽獎活動，提供一百三十多個獎項包括離島來回機票、飯店住宿券、餐券、泡湯券及農特產禮盒、伴手禮禮盒、喔熊紀念品等多樣好禮，現場憑發票、收據隨到隨抽，滿500元可抽幾一次、滿1000元抽二次，買越多機會越大。另外，參山處也特別於旅展期間推出系列遊程優惠，享第二人半價等折扣，帶領民眾暢遊八仙山、谷關、合興車站、獅頭山等特色景點。

參山處另外也邀請台灣觀光代言人「喔熊組長」於10月23日下午1點出現在台中國際旅展現場，與民眾近距離熱情互動，同時進行線上直播，喔熊組長要將與竹苗中彰觀光產品業者合作的「喔熊」聯名商品，推薦給粉絲和民眾，有台灣特色的喔熊拖鞋、梨山頂級烏龍原葉立體茶包、「喔熊」玫瑰蜂蜜醋、「喔熊」味噌雙豆醬油，以及「喔熊」麻油老薑乾拌麵與「喔熊」烏龍茶麵等，自用、送人兩相宜。

參山處也特別於旅展期間推出系列遊程優惠，如「溫泉森林2日遊」、「情定風城2日遊」兩人同行均享第二人半價，帶領民眾暢遊八仙山、谷關、合興車站、獅頭山等特色景點。

另外，民眾詢問度最高的黃金小鎮單車體驗、大雪山森林遊樂區等主題遊程「樂活之旅2日遊」、「山林農遊二日遊」都可享兩人同行第二人折扣600元的超值優惠。帶領遊客體驗觀光工廠、大雪山森林遊樂區以及彰化田野單車旅遊、溫泉飯店泡湯、以及部落旅遊等等。2日遊以上的系列遊程更加碼補助深度導覽、特色體驗及在地伴手禮，打造CP值超高的旅遊體驗。

這次ATTA臺中國際旅展參山館特別與中彰觀光圈、竹竹苗觀光圈合作，邀請佳陽合作農場、東勢產業文化發展協會、苗栗縣銅鑼觀光產業協會、新竹市觀光旅遊協會等單位參展，推廣台灣在地好茶、地方特色農特產及美味伴手禮。