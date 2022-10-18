拍高價公仔！一旁雪奶妹喊「很便宜啊」 網友暴動神出她
近日網路上有一段影片引發關注，某網友在玩具專櫃拍高價公仔，鏡頭一轉，赫見一位衣著惹火的雪胸辣妹，直說「這只要10幾萬？很便宜啊！」連原PO都問「哪裡有玩具，我沒看到？」而該上圍豐滿的辣妹身分也曝光。
臉書粉專「White 白事可樂」16日上傳一支短片，掌鏡者在拍架上一整排玩具公仔，鏡頭突然往右，一名辣妹頭髮盤起，白色短外套裡搭大U字黑色洋裝，沉甸甸白皙雙峰大方坦露，幾乎快要置於衣服布料之外，讓人飽覽春光。
影片中，拍攝者問「小姐，這些妳要全打包嗎？沒多少錢，大概10幾萬而已」，辣妹回：「這只要10幾萬喔？」對方表示7、8萬跑不掉，辣妹訝異地說：「那很便宜啊！我以為（更貴）...因為如果這麼多，有些一隻就10幾萬！」不過她表示款式不喜歡，家裡已經有10幾隻別人送的公仔，讓拍攝者不停虧辣妹是有錢人。
1分15秒影片上架至今，觀看人次衝到2.5萬，網友留言詢問辣妹身分是否叫「艾瑪」，原PO回覆：「是啊！我朋友。」事實上，該擁有魔鬼身材的女子，為IG有15萬追蹤數的網美「艾瑪的波妞」，不時分享穿戰袍、Cosplay的福利照，展現大胸細腰體態，熱愛運動的她說：「努力健身就是為了隨時可以臭美的啊！」（編輯：楊穎軒）