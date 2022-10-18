宥勝攀岩3個月全身破皮　裝義肢「身體最痛苦」

人性科幻影集《Q18》今（18）日公布第二波卡司，宥勝飾演裝上量子義肢的攀岩名將，戲裡在一次友誼賽中因意外導致斷腿，只能抑鬱度日。為了投入角色，宥勝練習了3個月的攀岩，坦言是從影以來身體最痛苦的一部戲，他直說：「攀岩這運動其實滿虐的，但成就感十足，只是手指、手掌、腳尖、全身摩擦破皮的痛苦真的必須花很大的精神去忽視，不然滿難邊爬邊演。」
李千娜搭擋趙逸嵐演出一對擁有婚姻關係的同志伴侶，劇中李千娜是感性的虛擬歌手，趙逸嵐則飾演理性的工程師。李千娜表示：「劇本題材非常吸引我，以未來科技探討愛情關係與婚姻拉扯，在人設與劇情上有很多轉折，此外還要演繹虛擬歌手，單元中的歌曲，美玲導演也讓我發揮創作及演唱，都是非常新鮮的挑戰。」
趙逸嵐則認為：「在最後一集，劇作家讓觀眾動腦思考，讓看劇不是完全被動，可以是主動、可以和角色對話。我期待觀眾喜歡這個作品，喜歡我們的故事，喜歡上每一個角色，然後珍惜自己的人生、喜歡自己。」
劉修甫飾演量子科學家李銘順與天心罹患重病的兒子，在劇中因電競遊戲相識盧以恩，戲外他倆曾一起上過表演課而熟識，在片場彼此只要「確認過眼神」，就能知道對方在想什麼，迅速做出下一步的反應，默契十足。
盧以恩一直很想嘗試電競遊戲類型的角色，這次終於如願。劇組安排她上了動作訓練課，她滿足地說：「角色最吸引我的就是動作戲很多，還可以穿上電玩戲服很酷，拍攝前努力地反覆練習，維持自己的柔軟度和肌耐力，終於達成不需要用到替身拍攝的自我要求。」劉修甫也說拉筋都拉到快哭出來。